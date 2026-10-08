フリューは10月8日、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）用ソフト『アノマリス／ANOMALITH』について、「正式体験版」を各プラットフォームで配信開始した。

ゲームの発売日は、2026年10月29日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに8580円、数量限定のパッケージ限定版「危険区画対策室BOX」が1万2100円、ダウンロード専売の「デジタルデラックスエディション」が1万2100円だ。

また、「正式体験版」の配信にあわせて、本作のゲーム実況や動画、ライブ配信などを楽しむ際の「配信・投稿ガイドライン」や実況・配信に使える「ファンキット」を公開。さらに、「正式体験版」の配信を記念して、総額20万円分の選べるプリペイドカードなどが合計50名に当たるキャンペーンを公式Xで開催している。

正式体験版では、発売に先駆けて本作の世界観やバトルを楽しむことが可能。PS5やSwitch 2では今回が初の体験版の配信となるので、要チェックだ。

また、これまで配信していたSteam体験版も「正式体験版」へとバージョンアップ。新たに、体験版クリア後にデジタルデラックスエディション限定特典「武装JK衣装」の一部を開発できるようになっている。

このほか、軽微な不具合の修正も行い、より快適にプレイできるように改善しているので、すでにSteam体験版をプレイした人方も、今回初めてプレイする人も、ぜひパワーアップした「正式体験版」を楽しんでみてはいかがだろうか。

＜正式体験版の配信にともなうアップデート内容＞

・体験版クリア後、デジタルデラックスエディション限定特典「武装JK衣装」（3セット中1セットのみ）が開発可能になる。

・軽微な不具合の修正を実施。

デジタルデラックスエディションでは、カラー違いを含む全3種の「武装JK衣装セット」に加え、ここでしか手に入らない限定武器3種セットやゲーム内で役立つ「危険区画対策室セット」を収録。さらに、「デジタルアートブック」と「デジタルセレクトミニサントラ」も付属する豪華な内容となっている。本作の魅力が詰まった特典内容となっているので、ぜひチェックしよう。

■「配信・投稿ガイドライン」公開！

「正式体験版」の配信にあわせて、本作のゲーム実況や動画、ライブ配信などを楽しむ際の「配信・投稿ガイドライン」を公開。本作を使った動画や配信を予定されている人は、事前に本ガイドラインを確認のうえ、ぜひ実況・配信を楽しもう。

▼「配信・投稿ガイドライン」はこちら

https://www.cs.furyu.jp/anomalith/special/323/

■実況・配信に使える「ファンキット」公開！

本作の実況・配信に活用できる「ファンキット」を公開。「ファンキット」には、本作の魅力を発信するための各種素材を、英語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語の5言語で用意している。動画の制作をはじめ、さまざまな場面でぜひ活用しよう。

▼ファンキットはこちら

https://www.cs.furyu.jp/anomalith/special/316/

■正式体験版配信記念キャンペーンを開催！

PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）での「正式体験版」配信を記念して、総額20万円分の選べるプリペイドカードや『アノマリス／ANOMALITH』オリジナルノベルティグッズセットが当たるプレゼントキャンペーンを開催。公式Xアカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストすることで応募可能だ。

「正式体験版」をプレイした感想も待っているとのことなので、感想とあわせてキャンペーンに参加してみよう。期間は、2026年10月8日10時～10月18日23時59分まで。

＜キャンペーン概要＞

開催期間：2026年10月8日10時～10月18日23時59分

応募方法：

① 『アノマリス／ANOMALITH』公式Xアカウントをフォロー

② 対象のキャンペーン投稿をリポスト

賞品：

★選べるゲームプリペイドカード1万円分×20名

以下の3つの中から好きなものを1つ選べる。

・Steam ギフトカード

・プレイステーション ストアチケット

・ニンテンドープリペイドカード

※オンラインコードでのお渡しとなります

★『アノマリス／ANOMALITH』オリジナルノベルティグッズセット×30名

異界調査任務完了記念貨／ロゴステッカー／応援イラストステッカー6種セット／オリジナル診察券風カード

【ゲーム情報】

タイトル：アノマリス／ANOMALITH

ジャンル：異常探索アクションアドベンチャー

販売：フリュー

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）

発売日：2026年10月29日予定

価格：

通常版：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

数量限定 危険区画対策室BOX：1万2100円（パッケージ版）

デジタルデラックスエディション：1万2100円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人

CERO：C（15才以上対象）

© FURYU CORPORATION

※ 『アノマリス／ANOMALITH』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※ “プレイステーションファミリーマーク”、“PlayStation”、“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ Nintendo Switchは任天堂の商標です。

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