西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第303回
ゲーミングマウス「Echo TAN8 Master Blue」がオススメ!!
最新モジュール搭載の高コスパゲーミングマウス、カーボンファイバー複合材の模様がカッコイイんすよ！：PCワンズ
2026年10月03日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。今回、店舗スタッフの松山和也さんがオススメする製品は、Akkoのワイヤレスゲーミングマウス「Echo TAN8 Master Blue」です。
Echo TAN8 Master Blueは、カーボンファイバー複合材シェルに最新スペックのモジュールを組み込んだワイヤレスゲーミングマウス。
カーボンファイバー複合材の強度を活かしてシェルが肉抜きされており、軽さと通気性の良さを実現しています。デザインは左右対称で右手親指位置に2つのサイドボタンを配置。サイズは124.3×63.7×40.5mm、重さは約55gです。中～大型の手に合わせた形状とのこと。
センサーにはPixArt PAW3955を搭載。解像度40000 DPI（オーバークロック時65000 DPI）、トラッキング速度750IPSというスペックを持ちます。MCUにはNordic 54L15を搭載し、ポーリングレートは最大8000Hz対応。いずれも最新スペックのモジュールで、ボタンにはオムロン光学スイッチが用いられています。
接続方式は有線USB、2.4GHz無線、Bluetoothの3通りで、有線USBと2.4GHz無線が8Kポーリングレートに対応します。
300mAhのバッテリーを搭載し、ワイヤレス時の連続使用時間は1Kポーリング接続で220時間、8Kポーリング接続で28時間となっています。
松山さんは、「ちょっと大きめサイズながら軽量ですし、センサーやMCUには最新スペックのものが搭載されていながら、1万円台半ばというコスパの良さもお薦めポイントです」と話します。
カーボンファイバー複合材を用いているだけあって、肉抜きされていても掴んだ感触はしっかりしています。ぜひ、店頭でチェックしてください！
キーボードマット、使ってみませんか？
また、現在オススメのサプライ品として、QSPECのキーボードマット「Calm」を紹介いただきました。
キーボードマットとはキーボードの下に敷いて静音性を向上させるマットです。Calmは60%サイズのキーボードにジャストサイズなので、現在使用中のリストレストやマウスパッドの邪魔にならないのが良いですね。
仕事にもゲーミングにもオススメです！
コラボマウスパッドを先行展示中
さまざまなゲーミングデバイスを手がけるA5のマウスパッド「AIMPAD」シリーズと、イラストレーター 沼田ゾンビ!? 氏とがコラボレーションした「AIMPAD 沼田ゾンビ!? Edition ガラスマウスパッド」が店頭で先行展示されています。
発売日は2027年1月下旬予定で、店頭価格は1万7800円。現在、予約受付中です。
松山さんによると「現在店頭で先行展示しているのはPCワンズだけではないでしょうか」とのこと。発売日までに実物を確認したい人は、PCワンズまで！
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