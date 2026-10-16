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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第308回

簡易水冷CPUクーラー「Ultra 360 ARGB」がオススメ!!

この価格、マジっすか？ このご時世に嬉しい安価な簡易水冷CPUクーラーが新登場！：PCワンズ

2026年10月16日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。今回、店舗スタッフの高石智基さんがオススメする製品は、Antecの簡易水冷CPUクーラー「Ultra 360 ARGB」です。

PCワンズ

スタッフの高石智基さん

Antecの簡易水冷CPUクーラー「Ultra 360 ARGB」がオススメ。パッケージからもかなりコストカットを頑張っている印象を受けます

　Ultra 360 ARGBは、ARGBライティングを備えながらシンプルな構成で1万円を切る価格の安さが魅力です。

　水冷ヘッドの寸法は74.5×71.5×50.5mm。ポンプ回転数は2400±10%RPM、ノイズ23dBA。ミラーを用いた多層レイヤー演出にARGBライティングが施されています。

　ラジエーターファンにはARGB対応の120mmファン×3基を搭載。ファンの主な仕様は寸法120×120×25mm、回転数800±200～1800±10%RPM、風量67.62CFM、静圧2.09mmH2O、ノイズ33.05dB(A)。ディジーチェーン結線でマザーボードへの接続は1基のコネクタだけで済むようになっています。

　対応CPUソケットはIntelがLGA 20xx/1851/1700/1366/1200/115x、AMDがSocket AM4/AM5。高耐久でクーラントの減りに強く気密性に優れたIIR-EPDM強化チューブを採用し、3年間の保証期間が付いてきます。

240mmサイズの「Ultra 240 ARGB」も同時に新発売です

　高石さんいわく、「Ultra 360 ARGBの特長はやっぱりこの価格ですね。限られた予算でもCPUクーラーには簡易水冷を組みたいと考えている場合にオススメです」と話してくれました。

Ultra 360 ARGBの店頭価格は9400円

Ultra 240 ARGBの店頭価格は8940円

　たしかに、ARGB付きの新製品でこの低価格はビックリです。PCパーツは値上がり傾向ですが、こうした新製品が出てくるのは嬉しいですね！

美麗イラストが描かれた詳細不明のガラスマウスパッド

取材時点ではまだ詳細不明。MITSUKIブランドのガラスマウスパッドを先行展示中

　現在、PCワンズではMITSUKIブランドの新製品（?）と思われるガラスマウスパッドを先行展示中です。取材時点では詳細不明で、店舗スタッフさんもまだ詳細はわからないとのこと。モノトーン調のダークな雰囲気が目を惹くデザインです。「現時点で店頭展示しているのはPCワンズだけではないでしょうか」と話していました。

　続報はMITSUKIブランドの公式サイト公式Xアカウントをチェックしてみてください。いち早く実物を確認したい人は、PCワンズへゴー！

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