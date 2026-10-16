この価格、マジっすか？ このご時世に嬉しい安価な簡易水冷CPUクーラーが新登場！：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。今回、店舗スタッフの高石智基さんがオススメする製品は、Antecの簡易水冷CPUクーラー「Ultra 360 ARGB」です。

Ultra 360 ARGBは、ARGBライティングを備えながらシンプルな構成で1万円を切る価格の安さが魅力です。

水冷ヘッドの寸法は74.5×71.5×50.5mm。ポンプ回転数は2400±10%RPM、ノイズ23dBA。ミラーを用いた多層レイヤー演出にARGBライティングが施されています。

ラジエーターファンにはARGB対応の120mmファン×3基を搭載。ファンの主な仕様は寸法120×120×25mm、回転数800±200～1800±10%RPM、風量67.62CFM、静圧2.09mmH2O、ノイズ33.05dB(A)。ディジーチェーン結線でマザーボードへの接続は1基のコネクタだけで済むようになっています。

対応CPUソケットはIntelがLGA 20xx/1851/1700/1366/1200/115x、AMDがSocket AM4/AM5。高耐久でクーラントの減りに強く気密性に優れたIIR-EPDM強化チューブを採用し、3年間の保証期間が付いてきます。

高石さんいわく、「Ultra 360 ARGBの特長はやっぱりこの価格ですね。限られた予算でもCPUクーラーには簡易水冷を組みたいと考えている場合にオススメです」と話してくれました。

たしかに、ARGB付きの新製品でこの低価格はビックリです。PCパーツは値上がり傾向ですが、こうした新製品が出てくるのは嬉しいですね！

美麗イラストが描かれた詳細不明のガラスマウスパッド

現在、PCワンズではMITSUKIブランドの新製品（?）と思われるガラスマウスパッドを先行展示中です。取材時点では詳細不明で、店舗スタッフさんもまだ詳細はわからないとのこと。モノトーン調のダークな雰囲気が目を惹くデザインです。「現時点で店頭展示しているのはPCワンズだけではないでしょうか」と話していました。

続報はMITSUKIブランドの公式サイトや公式Xアカウントをチェックしてみてください。いち早く実物を確認したい人は、PCワンズへゴー！