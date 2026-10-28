Kindle漫画セール情報「推し漫」 第316回
【追悼】『あしたのジョー』しか知らないあなたへ。ちばてつやが描いた「欠点だらけの人間たち」1巻33円から読める名作群【Kindle漫画セール情報】
2026年10月28日 18時00分更新
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10月22日。仕事に出ていたうちのカミさんから「ちばてつやセンセイ亡くなっちゃったんだって。ショック」というLINEが届きました。そのニュースは私も見ていて、「ほんとにね。でもキミ、ちばセンセイの漫画なんてほとんど知らないんじゃないの？」と問うと「知ってるよ。『あしたのジョー』でしょ。『キャプテン』でしょ。『ドカベン』でしょ。あと『愛と誠』は違ったっけ？」との返事。「おいおい」と。「『キャプテン』はちょっと惜しくて確かにちばセンセイではあるが弟さんのほうだぞ」と。虚空に向かってツッコんだりして。
彼女は女性だしそんなもんかもなとも思いますが、ちばてつやという漫画家の名前は、ほとんどの人にとって＝『あしたのジョー』というイメージなんではないかと思います。（この記事を開いているくらいの漫画好きならそうでもないかもですが）。
実はちばセンセイの著作は、テレビアニメ化されたものも含めて多くあって、結構な作品が普段からKindle版でかなりお安く手に入り、読みやすくなっています。今回は、ちばセンセイの追悼として、センセイの残した名作を私なりにご紹介してみようと思います。
常に「欠陥のある人間」を描いてきたちばてつや作品
おれは鉄兵
ちばてつや (著)
全33巻（完結）
1,921円 (1巻あたり33～97円)
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埋蔵金探しに夢中の父と、山の中で暮らしてきた少年・上杉鉄兵。落盤事故をきっかけに東京の家族と再会した彼は、名門・王臨学園へ通うことになる。学校の常識も礼儀も知らない鉄兵は、行く先々で騒動を起こすが、剣道では抜群の運動神経と観察力、負けず嫌いを発揮する。やがて強豪・東台寺学園へ移り、手ごわい先輩やライバルたちと対決。型にはまらない発想と勝利への執念で、自分の居場所を切り開いていく。1973～1980年『週刊少年マガジン』連載。
あした天気になあれ
ちばてつや (著)
全58巻（完結）
3,130円 (1巻あたり33～97円)
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下町の定食屋の息子・向太陽は、プロゴルファーを夢見る中学生。早朝のゴルフ客への弁当売りや練習場のアルバイトで資金を稼ぎ、元プロの竜谷の指導を受けて腕を磨いている。学校の大会からプロ研修生の世界へ進んだ太陽は、強敵との駆け引きや難コースに苦戦しながら、プロテストに挑戦する。「チャー・シュー・メン」の掛け声でスイングのリズムを整え、やがて世界の名選手が集う全英オープンへ。持ち前の大胆さと粘り強さで頂点を目指す。1980～1991年『週刊少年マガジン』連載。
少年よラケットを抱け
ちばてつや (著)
全12巻（完結）
780円 (1巻あたり33～97円)
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ボクシングに打ち込むため、沖縄から九州の双葉学園へやってきた古賀大志。しかし、目当てのボクシング部は休部中だった。大志は男子テニス部を巻き込んで部の再建を企て、主将のマコトとテニスで対決する。身体能力を頼みに挑むものの、利き手すら使わない相手に完敗。雪辱を誓って練習を始めた大志は、ボクシング仕込みの動きと独特の発想で上達していく。やがて仲間と大会へ出場し、強敵との勝負を通じてテニスにのめり込んでいく。1990年代前半『週刊少年マガジン』連載。
紫電改のタカ
ちばてつや (著)
全6巻（完結）
454円 (1巻あたり33～97円)
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太平洋戦争末期の昭和19年、台湾の高雄基地に少年飛行兵・滝城太郎が配属される。優れた操縦技術と大胆な行動で頭角を現した滝は、仲間とともに激しい空中戦をくぐり抜け、やがて新鋭戦闘機・紫電改に乗る。敵の飛行兵との交流や、戦友の死を経験するなかで、敵にも家族や守りたい暮らしがあることを知る滝。しかし、個人の思いとは関係なく戦争は続く。悪化する戦況のなか、生きたいという願いと軍の命令との間で、若者たちは追い詰められていく。1963～1965年『週刊少年マガジン』連載。
ハリスの旋風
ちばてつや (著)
全8巻（完結）
328円 (1巻あたり33円｜第1巻のみ97円)
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けんかと大食いに明け暮れる少年・石田国松は、名門ハリス学園の園長に見込まれ、しぶしぶ学校へ通い始める。抜群の運動神経を持つ国松は、うまい弁当につられて複数の運動部に入部。野球、剣道、ボクシングなど、さまざまな競技で騒動を巻き起こす。身勝手でけんかっ早い一方、理不尽な仕打ちには黙っていられない。先輩の横暴や番長との対立にも体当たりでぶつかる国松は、周囲を振り回しながら、仲間たちと学園を変えていく。で1965～1967年『週刊少年マガジン』連載。
みそっかす
ちばてつや (著)
全3巻（完結）
291円 (1巻あたり97円)
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名門・上条家の三女、茜は、幼い頃に体が弱かったため、紀伊の田舎で草介おじさんに育てられた。六年ぶりに実家へ戻った茜は、すっかり元気なおてんば娘に成長。家柄や体裁を重んじる家族とは折り合わず、入学した白樺学園でも騒動を巻き起こす。学園創立者の孫・秀麿と親しくなり、ともに勉強や学校の問題に向き合っていく茜。しかし、父の会社の倒産によって一家の暮らしは一変する。周囲の態度まで変わるなか、茜は自分にとって大切な居場所を探していく。1966～1967年『週刊少女フレンド』連載。
あしたのジョー
ちばてつや (著)、高森朝雄 (原作)
全20巻（完結）
11,880円
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東京のドヤ街に流れ着いた、身寄りのない少年・矢吹丈。けんかの強さにボクシングの才能を見いだした元ボクサー・丹下段平は、丈を選手に育てようとする。事件を起こして少年院に送られた丈は、そこで力石徹と出会い、初めて圧倒的な敗北を味わう。力石との再戦を目指してプロのリングへ進んだ丈は、強敵との闘いや喪失を重ねながら、自分のすべてをボクシングに注いでいく。やがてその前に、世界王者ホセ・メンドーサが立ちはだかる。1968年1号～1973年『週刊少年マガジン』連載。
のたり松太郎
ちばてつや (著)
全36巻（完結）
27,324円
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落第を繰り返し、十九歳になっても中学校に通う坂口松太郎。勉強も勤労も嫌いだが、石炭運びで鍛えた怪力だけは人並み外れている。学校を中退した松太郎は、巡業中の力士と騒動を起こしたことから、その腕力を見込まれて相撲部屋へ入門する。しかし、厳しいしきたりの中でも身勝手な振る舞いは変わらない。気弱で努力家の田中らを巻き込み、土俵でも街でも大騒ぎ。才能に恵まれながら気分に左右される男と、彼を取り巻く人々の暮らしを描く。『ビッグコミック』1973年～1999年連載（途中、休載期間あり）。
ひねもすのたり日記
ちばてつや (著)
全7巻（完結）
9,438円
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漫画家・ちばてつやが、家族との暮らしや日々の出来事を描きながら、自身の半生を振り返る。旧満州で過ごした幼少期、敗戦後の引き揚げ、漫画との出会い、仕事に追われた青年時代。手塚治虫や赤塚不二夫ら漫画家仲間との交流も、現在の生活からふとよみがえる。家族との小さな騒動や老いにまつわる失敗に、忘れられない戦争の記憶や大切な人との別れが重なる。過去と現在を行き来しながら、一人の漫画家が生きてきた時間をフルカラーでつづる。
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