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今週（11月20日～23日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「非日常を楽しむファンタジー漫画」特集。対象作品が50%ポイント還元セールです！

その中から、今回は石ノ森章太郎センセイの『幻魔大戦』をご紹介。

連載当時、石ノ森章太郎、平井和正とならんでクレジットされていた

「いずみ・あすか」の正体

少し前に早瀬マサトセンセイの『幻魔大戦 Rebirth』をご紹介しましたが、その原本となる石ノ森章太郎版の『幻魔大戦』が今回セール対象になってます！ うれしすぎる！

『幻魔大戦』といえば、平井和正センセイの小説や、1983年のアニメ映画を思い浮かべる人もいるでしょうが、その出発点は、1967年に『週刊少年マガジン』で始まった漫画でした。

後年の単行本には「平井和正・原作、石ノ森章太郎・画」と記されていますが、実は連載時の原作欄には、平井センセイと並んでもうひとつ、「いずみ・あすか」という名前がありました。

実はこの「いずみ・あすか」は、実は石ノ森先生のもうひとつのペンネーム。石森プロの早瀬マサトセンセイによると、泉鏡花の名前をもじって作られたものだとのこと。この『幻魔大戦』に関しては、石ノ森センセイが作画だけでなく、ストーリーテリングや世界観構築にも大きく関与していたことが分かるエピソードです。

得意分野の超能力者が集結して巨悪と対峙するというフォーマットは009に通づるものがある

幻魔大戦

石ノ森章太郎（著）、平井和正（著）

全2巻（完結）

880円 ＋ポイント還元 440 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

宇宙のあらゆる生命を滅ぼそうとする、恐るべき存在「幻魔」。その脅威が地球にも迫るなか、少年・東丈は自らに超能力が備わっていることを知る。丈は姉の三千子、サイボーグ戦士ベガらとともに、人類の命運を懸けた戦いに身を投じていく。