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その中から、今回は石ノ森章太郎センセイの『サイボーグ009』をご紹介。

島村ジョーの加速装置について思うこと

サイボーグ009といえばジョーの加速装置だ。スイッチが奥歯にあるのを当時はかっこいいと思って、無駄に奥歯を噛み締めたりしたものだが、よく考えると割と不便かもしれない。硬いお肉やスルメなどはものすごい勢いで食べることになる。みんなが「硬くてなかなか噛み切れないねー」とか言ってる横でマッハ5で咀嚼し終えているのだ。あと、ジョーが寝ているときに歯ぎしりする人だったらどうなるんだろう。マッハ5で寝るとどうなるのか。同じ時間でも普通の人より数倍長く寝られるのだろうか。数秒寝ただけで心身共に回復できる超ショートスリーパーになれるのかもしれない。まあ、なんにせよ加速装置の起動方法が「奥歯をカチッ」なのは、やはりハイテクとローテクの同居具合がすごいと言わざるを得ない。

作品紹介

石ノ森章太郎の代表作にして日本SF漫画の金字塔！ 1964年『週刊少年キング』で連載開始、以降複数誌で断続的に続き、全27巻（講談社版版）で構成される石ノ森センセイのライフワーク的作品。



戦争で儲ける「死の商人」黒い幽霊団（ブラックゴースト）によって軍事用サイボーグに改造されてしまった世界各国から誘拐された9人の若者たち。科学者ギルモア博士の反乱により、彼らはサイボーグ戦士（00ナンバーズ）としてブラックゴーストに対抗する戦いに身を投じていく。