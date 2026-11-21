Kindle漫画セール情報「推し漫」 第333回
今見ると不器用すぎて愛おしい「奥歯スイッチのヒーロー」石ノ森章太郎『サイボーグ009』が1巻あたり220円【Kindle漫画セール情報】
2026年11月21日 17時00分更新
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その中から、今回は石ノ森章太郎センセイの『サイボーグ009』をご紹介。
島村ジョーの加速装置について思うこと
サイボーグ009といえばジョーの加速装置だ。スイッチが奥歯にあるのを当時はかっこいいと思って、無駄に奥歯を噛み締めたりしたものだが、よく考えると割と不便かもしれない。硬いお肉やスルメなどはものすごい勢いで食べることになる。みんなが「硬くてなかなか噛み切れないねー」とか言ってる横でマッハ5で咀嚼し終えているのだ。あと、ジョーが寝ているときに歯ぎしりする人だったらどうなるんだろう。マッハ5で寝るとどうなるのか。同じ時間でも普通の人より数倍長く寝られるのだろうか。数秒寝ただけで心身共に回復できる超ショートスリーパーになれるのかもしれない。まあ、なんにせよ加速装置の起動方法が「奥歯をカチッ」なのは、やはりハイテクとローテクの同居具合がすごいと言わざるを得ない。
戦争で儲ける「死の商人」黒い幽霊団（ブラックゴースト）によって軍事用サイボーグに改造されてしまった世界各国から誘拐された9人の若者たち。科学者ギルモア博士の反乱により、彼らはサイボーグ戦士（00ナンバーズ）としてブラックゴーストに対抗する戦いに身を投じていく。
サイボーグ009 (石ノ森章太郎デジタル大全)
石ノ森章太郎 (著)
全27巻（続巻）
1万1880円 ＋ポイント還元 5940 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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