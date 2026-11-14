Kindle漫画セール情報「推し漫」 第327回
スラダンの安西先生と坂本太郎はどのくらい似ている？『SAKAMOTO DAYS』が50%還元【Amazonマンガ週末祭】
2026年11月14日 16時00分更新
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今週（11月13日～15日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「元気が出るコメディ漫画」特集。対象作品が50%ポイント還元セールです！
その中から、今回は鈴木祐斗センセイの『SAKAMOTO DAYS』をご紹介。
『SLAM DUNK』の安西先生が殺し屋だったら？
『SAKAMOTO DAYS』の主人公・坂本太郎は、丸眼鏡にふくよかな体つき。商店を営む穏やかそうなおじさんですが、実はかつて「伝説の殺し屋」と呼ばれた男。でも、みんな薄っすら思ってた。「『SLAM DUNK』の安西先生じゃん」。「あきらめたらそこで試合終了ですよ、じゃん」と。
で、実際どうなのかと言いますと、鈴木祐斗センセイは、井上雄彦センセイが尊敬する漫画家だったそうで、2025年12月8日発売の『週刊少年ジャンプ』2026年2号で、両先生の対談が実現。その対談では、井上センセイが坂本太郎を、鈴木センセイが桜木花道を描いたイラストも公開されました。井上センセイの描いた坂本には、「安西先生かと思った」という反応も寄せられたそうな。しかし、井上センセイはXのポストで「練習した」というつぶやきと共に、自筆の坂本太郎の習作を公開。似てはいても、井上センセイ的には練習が必要なくらい別人なんでしょうね（笑）。
「殺し屋」と言われても納得できてしまうデザインなのもすごい
SAKAMOTO DAYS
鈴木祐斗 (著)
全29巻（続巻）
15,488円 ＋ポイント還元 7,487 pt (48%｜最新第29巻のみ定価)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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