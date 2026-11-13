Kindle漫画セール情報「推し漫」 第324回
藤子f不二雄『パーマン』 は原作も2期あったって知ってた？ めちゃエモい後日談・第3期も！【Amazonマンガ週末祭】
2026年11月13日 16時00分更新
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その中から、今回は藤子・Ｆ・不二雄センセイの『パーマン』をご紹介。
原作も2期あった『パーマン』、1期と2期の違いは？
『パーマン』はテレビアニメが2度作られていますが、原作漫画も、アニメ制作時期に合わせて2期に分かれています。1966年に始まった旧作と、1983年のカラーアニメ化に合わせて描かれた新作です。てんとう虫コミックス版では、第1巻から第5巻までが第1期、第6巻と第7巻に第2期分が収録されています。
実は、原作の第1期には、パーマン1号から4号に加えて、パーマン5号「パー坊」が登場します。正体はコーちゃんという2歳の男の子で、赤ちゃんの姿で犯人を油断させる狙いがあったそう。新作の単行本にも登場する話はわずかに残っていますが、カラーアニメ版ではおなじみの4号までになりました。
パーマン2号、チンパンジーのブービーの暮らしも1期と2期で変わりました。第1期では動物園にいましたが、第2期では家庭で飼われるペットに。また、ミツ夫をパーマンに任命する宇宙人の名前も、「スーパーマン」から「バードマン」へと変わっています。
そして『パーマン』といえば忘れてはならないのが、『ドラえもん』と時間軸を同じにしている点でしょう。『ドラえもん』には、パー子の正体であるアイドル・星野スミレが、成長した姿で登場します。人気アイドルになったスミレが持つペンダントの中には、『パーマン』の最終回でバード星へ研修に出かけたパーマン1号・須羽ミツ夫の姿があり、大人になった今でもその帰りを待ちわびているというエピソードがあり、別の作品で、後日談が読めるというめちゃくちゃエモい演出があるんです。『ドラえもん』のこのエピソードは、いわば、『パーマン』第3期と言えるのかもしれませんね。
原作第1期では、一部Aセンセイも作画担当しているらしいぞ
パーマン
藤子・Ｆ・不二雄 (著)
全7巻（完結）
3,696円 ＋ポイント還元 1,848 pt (50%)
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