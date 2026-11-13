藤子f不二雄『パーマン』 は原作も2期あったって知ってた？ めちゃエモい後日談・第3期も！【Amazonマンガ週末祭】

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その中から、今回は藤子・Ｆ・不二雄センセイの『パーマン』をご紹介。

原作も2期あった『パーマン』、1期と2期の違いは？

『パーマン』はテレビアニメが2度作られていますが、原作漫画も、アニメ制作時期に合わせて2期に分かれています。1966年に始まった旧作と、1983年のカラーアニメ化に合わせて描かれた新作です。てんとう虫コミックス版では、第1巻から第5巻までが第1期、第6巻と第7巻に第2期分が収録されています。

実は、原作の第1期には、パーマン1号から4号に加えて、パーマン5号「パー坊」が登場します。正体はコーちゃんという2歳の男の子で、赤ちゃんの姿で犯人を油断させる狙いがあったそう。新作の単行本にも登場する話はわずかに残っていますが、カラーアニメ版ではおなじみの4号までになりました。

パーマン2号、チンパンジーのブービーの暮らしも1期と2期で変わりました。第1期では動物園にいましたが、第2期では家庭で飼われるペットに。また、ミツ夫をパーマンに任命する宇宙人の名前も、「スーパーマン」から「バードマン」へと変わっています。

そして『パーマン』といえば忘れてはならないのが、『ドラえもん』と時間軸を同じにしている点でしょう。『ドラえもん』には、パー子の正体であるアイドル・星野スミレが、成長した姿で登場します。人気アイドルになったスミレが持つペンダントの中には、『パーマン』の最終回でバード星へ研修に出かけたパーマン1号・須羽ミツ夫の姿があり、大人になった今でもその帰りを待ちわびているというエピソードがあり、別の作品で、後日談が読めるというめちゃくちゃエモい演出があるんです。『ドラえもん』のこのエピソードは、いわば、『パーマン』第3期と言えるのかもしれませんね。

原作第1期では、一部Aセンセイも作画担当しているらしいぞ

パーマン

藤子・Ｆ・不二雄 (著)

全7巻（完結）

3,696円 ＋ポイント還元 1,848 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

平凡な小学生・須羽ミツ夫は、宇宙から来た人物に任命され、正義の味方・パーマン1号になる。怪力を発揮するマスクと空を飛べるマントを身に着け、ブービー、パー子、パーやんら仲間とともに人助けや悪者退治に奮闘。留守中は自分そっくりのコピーロボットに身代わりを頼み、小学生とヒーローの二重生活を送る。