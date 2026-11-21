※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

最新19巻の発売を12月4日にひかえた柴田ヨクサルセンセイの『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』が既刊全18巻が、1冊99円セール中です！

東島丹三郎は日本版イーロン・マスクだったりするのかも

童心を抱えたまま大人になったのを笑う人は多い。しかし、私が思うに、現代で童心を抱えたまま大人になった界隈の頂点はイーロン・マスクだと思う。イーロンを好きじゃない人もいるかも知れないが、あいつはすげーやつだってのはたぶん共通認識で、彼を笑える人はそんなに多くない気がする。東島丹三郎もたぶんそんな笑っちゃいけない男の一人なのかもしれないのだ。

東島丹三郎は仮面ライダーになりたい

柴田ヨクサル (著)

全18巻（続巻）

1,782円 （1巻あたり99円）

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

周囲の仲間たちと共に、ヒーローになる夢を追い続ける不器用な男の姿が、空想と現実が絶妙に交差する笑いと熱血と少しの切なさと共に描かれる、大人向けの痛快ヒーローコメディ。



40歳の東島丹三郎は、幼い頃から仮面ライダーに憧れ続け、「本物の仮面ライダーになる」ことを今でも本気で夢見ている。バイトをしながら山に籠って体を鍛え、変身ポーズを練習し、集めたグッズに囲まれて生きてきた彼は、孤独死した後の自分の姿を想像して全てを手放す。そんなある日、テレビで「ショッカー現る」というニュースが流れる。それはただのチンピラによる偽ショッカー事件だったが、丹三郎の正義感は再び燃え上がった。「お面を被って戦う」本気の「仮面ライダーごっこ」を始めた彼は、いつしか本物の怪人や事件に巻き込まれていく。