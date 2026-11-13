Kindle漫画セール情報「推し漫」 第326回
『オバケのQ太郎』は、昭和のレジェンド漫画家たちがこぞって参加して描かれた漫画だった【Amazonマンガ週末祭】
2026年11月13日 16時00分更新
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今週（11月13日～15日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「元気が出るコメディ漫画」特集。対象作品が50%ポイント還元セールです！
その中から、今回は藤子・Ｆ・不二雄センセイの『オバケのQ太郎』をご紹介。
昭和漫画界のレジェンドたちがこぞって参加した漫画
『オバケのQ太郎』は、最初から長期連載として始まったわけではなく、1964年の『週刊少年サンデー』で、9回の短期連載として一度終了しています。しかし、読者から「もっと読みたい」という声が多数届き、連載復活。翌年にはテレビアニメも始まり、日本中に「オバQブーム」を巻き起こしました。
この漫画を描いたのは、藤子・F・不二雄センセイと藤子不二雄Ⓐセンセイの2人の共著ですが、『少年サンデー』版の制作には、トキワ荘出身者で結成されたアニメ制作会社スタジオ・ゼロの仲間たちも協力しており、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、つのだじろうといった昭和のレジェンド漫画家たちの絵柄が、同じ作品の中に混ざっているのだそうです。Fセンセイがコマ割りやセリフを決め、Qちゃんたちオバケを描く。Ⓐセンセイが正ちゃんや伸一兄さんを描き、石ノ森章太郎センセイがゴジラやよっちゃんなどを描き込む、という分担だったそうです。すげー。
そもそも『オバQ』は、経営が苦しかったスタジオ・ゼロの資金を得るために始めた仕事で、Fセンセイがその頃を描いた漫画『スタジオ ボロ物語』には、お金に苦労しながら、締め切りに追われる仲間たちの姿が登場します。赤塚不二夫センセイらも制作に加わった『サンデー』版は、ページの中にいろいろな漫画家の絵柄が混ざっています。Qちゃんの隣にいる人物を、いったい誰が描いたのか。そんなところを眺めながら読むのも楽しそうです。
子どもが真似して描きやすいQちゃんのデザインが秀逸！
絵描き歌でよく描いたっけ
オバケのQ太郎
藤子不二雄 (著)
全12巻（完結）
5,940円 ＋ポイント還元 2,976 pt (50%)
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新オバケのQ太郎
藤子・F・不二雄 (著)
全4巻（完結）
2,112円 ＋ポイント還元 1,056 pt (50%)
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『オバケのQ太郎』の連載終了から約4年後、1971年に小学館の学年誌で始まった続編。同年9月には、再アニメ化も行われている。
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