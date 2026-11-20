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その中から、今回は藤子・Ｆ・不二雄 (著)センセイの『エスパー魔美』をご紹介。

魔美の原型となった女の子、赤毛のアン子

個人的には、Fセンセイ作品の中でたぶん『ドラえもん』の次に人気があるのが本作『エスパー魔美』じゃないかと踏んでいるのですが、その『エスパー魔美』には、実は原型となる短編作品があります。

『エスパー魔美』の連載が始まる3年ほど前、1974年の『週刊少女コミック』に掲載された読切『赤毛のアン子』です。後に『アン子 大いに怒る』と改題され、「藤子不二雄少年SF短編集」に収録されています。

主人公のアン子は赤毛で、父親は画家。『エスパー魔美』の佐倉魔美と共通点が多いのですが、母親を亡くしたアン子は、父親と二人暮らしで家計は苦しく、家事もアン子が切り盛りしています。また、魔美はアドバイザー役の同級生。高畑くんの助言により、エスパーであることがバレないように暮らしていますが、アン子は父親に能力の存在を知られ、その起源がヨーロッパ人の血を引く魔女の家系にあると知らされ、魔女狩りに遭わないようにと能力の行使を止められたりします。

この読み切りの短編から多くの設定を引き継いで生まれた魔美は、当初の少女漫画から少年誌に活躍の舞台を移し、のび太やキテレツのような小学生主人公から、中学生の物語になり、少しだけ年齢層も上がって、より幅広い層に支持されるようになりました。もちろん、キャラクターの魅力だけでなく、超能力少女の物語であるのに、世界を救うとか遠い世界のスーパーヒロインの物語ではなく、ご近所の事件を解決するすぐ身近に存在していそうな女の子の活躍を描く、Fセンセイならではの世界観も素晴らしいんですけどね！

実はドラマ化もされたんです、しかもNHKで

エスパー魔美

藤子・Ｆ・不二雄 (著)

全9巻（完結）

4,752円 ＋ポイント還元 2,376 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

中学生の佐倉魔美は、クラスメイトの高畑和夫を助けようとしたことから、自分に超能力があると気づく。魔美は秀才の高畑に支えられながら、テレパシーやテレポーテーションなどの力を練習。人知れず人助けや事件の解決に乗り出し、出会った人々との交流を通して成長していく。