『チンプイ』は根っからの藤子不二雄ファンに向けた作品だと言える理由【Amazonマンガ週末祭】

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その中から、今回は藤子・Ｆ・不二雄センセイの『チンプイ』をご紹介。

『チンプイ』はちょっと変わった連載作品

『チンプイ』を連載時に読んでいた、という方は、そんなに多くないのではないかと思います。実は『チンプイ』は、ちょっと変わった発表のされ方をした漫画なのです。連載されたのは、漫画雑誌ではなく、藤子不二雄作品の単行本シリーズ『藤子不二雄ランド』の巻末でした。



第1話が載ったのは、1985年発売の『ドラえもん』第13巻。第2話は『まんが道』第13巻、その次は『ドラえもん』第14巻……と、別々の作品の単行本に掲載されていきます。ですので、追いかけるだけで大変なわけです（笑）。

いろいろな作家の漫画を目当てに読者が集まる雑誌向けではなく、いわば藤子不二雄作品を手に取るファンに向けて届けられた新作だったわけですね。好きな作品の単行本を開いたら、巻末にまだ知らない藤子漫画が載っているのはちょっとうれしいかもしれません。



こうして発表された『チンプイ』は全58話。ですが、実はまだ描かれていなかった2話があると言われており、幻の第5巻には、描き下ろし2話を加えるという予定があったそう。しかし、第5巻は発売されず、後年「完全収録」とされたのは、あくまで発表された全58話ということになったようです。単行本第4巻の最終話は、「遠い思い出」という、主人公エリが母の愛情を知る話。物語の本筋であるエリがマール星に嫁いでいくのか、それとも地球に残るのかという話には決着が付かないまま終わります。『ドラえもん』にしてもそうですが、Fセンセイの作品には、結局最後はどうなるか、という結論まで描かず、余白を持ったままに連載終了になった作品が多くあり、その余白まで含めて想像して楽しむのが、Fセンセイ作品のいいところでもあるのかもしれませんね。

『エスパー魔美』と並ぶ女の子主人公作品としても貴重

チンプイ

藤子・Ｆ・不二雄 (著)

全4巻（完結）

2,310円 ＋ポイント還元 1,155 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

小学6年生の春日エリは、遠い宇宙にあるマール星の王子・ルルロフ殿下のお妃候補に選ばれる。突然の話を断るエリだったが、お世話役としてやって来た宇宙人チンプイを気に入り、一緒に暮らすことに。チンプイが使う不思議な「科法」や、マール星からの訪問者によって、エリの日常はにぎやかになる。