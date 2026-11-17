Kindle漫画セール情報「推し漫」 第328回
福島聡『少年少女』笑いと死が同居するジュブナイル短編集が全巻100円セール【Kindle漫画セール情報】
2026年11月17日 16時00分更新
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福島聡センセイによる全4巻の短編連作『少年少女』が全巻100円セール中です！
生と死から、宇宙パンダまで。少年少女たちの短編集
『少年少女』は、毎回違う少年と少女を主人公にした短編連作です。生きることや死ぬことを描いた話もあれば、恋愛、ホラーからコメディーまで、さまざまなジャンルに渡って描かれた物語が収められています。
第1話は、はずみで同級生の男の子を井戸に落として死なせてしまった少女の物語。「生きる不思議、死ぬ不思議」をテーマにしているというだけあって、ショッキングな始まり方ではありますが、一方で、３つまで子どもの願いをかなえないと自分の星に帰れない「宇宙パンダ」が現れるという話があったりして、連作短編とはい言いつつも、次にどんな物語が始まるのか、まったく予想がつきません。
総じて各物語に共通して描かれるのは、ある程度良識や分別のある大人だったら眉をひそめちゃうような出来事でも、子どもは子どもなりに、少年なりに少女なりに受け止め方があるのだ、という子どもから見た世界を描いている、ということでしょうか。
すんなり気持ちを整理できない話もあります。「は？」と思ってしまうような話もあります。不安定な気持ちにさせられるのに、なぜか気になる話が多いという人もいます。笑える話を読んだ次に、ちょっと心に引っかかる話が待っていたりします。その中で、「あ。ちょっと分かるかも」と思う話に出会えたら、たぶん自分の好きな作品のひとつに加わる、そんな漫画です。
心だけ、不条理が道理だった少年少女時代に戻る大人向けのジュブナイル
少年少女
福島 聡 (著)
全4巻（完結）
400円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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