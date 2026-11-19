Kindle漫画セール情報「推し漫」 第329回
これ読んでカポエイラはじめよう！『バトゥーキ』全巻100円セール【Kindle漫画セール情報】
2026年11月19日 16時00分更新
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『バトゥーキ』は、『嘘喰い』の迫稔雄先生が描く、カポエイラ漫画。主人公は、孤独や束縛感を抱える女子中学生の三條一里。ブラジル生まれのカポエイラと出会い、踊るような動きや技を身につけていく過程が描かれます。
実は本作は、迫センセイが『嘘喰い』の連載中にカポエイラを習い始め、帯を取得していくなかで、日本のカポエイラ実践者がどんな活動をしているのか、知らない人が多いんじゃないの？ と思ったことがきっかけで、それを漫画で伝えたいと思って始めた連載だったそう。
実際、『バトゥーキ』を読んだことをきっかけに、カポエイラの団体に入った人が大勢いると聞き、「やってよかった」と思ったとのこと。
この機会に本書を読破して、ついでにカポエイラを始めると、迫センセイもお喜びになるかと思いますので、みなさんもぜひ！
とはいえ、読むとそのバトルは結構エグいのでこれ読んで始める人ってどうなんだろう…と思わなくもないですがが
バトゥーキ
迫稔雄 (著)
全18巻（完結）
1800円 (各巻100円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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