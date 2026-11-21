Kindle漫画セール情報「推し漫」 第332回
道でヘビ像拾って大王書記官へゴー！岩明均『ヒストリエ』が実質半額【Amazonマンガ週末祭】
2026年11月21日 16時00分更新
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今週（11月20日～23日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「非日常を楽しむファンタジー漫画」特集。対象作品が50%ポイント還元セールです！
その中から、今回は岩明均センセイの『ヒストリエ』をご紹介。
下を向いて歩こう
『ヒストリエ』の主人公エウメネスは、後にアレキサンダー大王の書記官になる男。その壮大な人生の冒頭で、道端に落ちていた青銅のヘビを拾うのだが、そもそもこれが全ての始まりだ。拾得物からはじまる古代の大河ドラマ。歴史に名を刻むためのきっかけなんて、案外足元に落ちているものなのかもしれない。これからも堂々と下を向いて歩いていこうと思う。
まあ、エウメネスが出世していくのは聡明さあってこそなので、
ただ道に落ちてたものを拾っただけの人は交番に届けたほうが無難です
ヒストリエ
岩明均 (著)
全12巻（続巻）
10,912円 ＋ポイント還元 5,457 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
紀元前の地中海世界。都市国家カルディアでギリシア人の養父母に育てられたエウメネスは、自らがスキタイ出身であることを知らずに成長する。だが養父が殺されたことを機に出自が明らかになり、奴隷の身分に落とされてしまう。故郷カルディアを目指す彼は、旅の途中で哲学者アリストテレスの逃亡を助ける。豊かな教養と判断力を備えた青年が、のちにアレキサンダー大王の書記官となるまでの波乱の生涯を描く。
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