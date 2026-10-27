アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第227回
ツーンとくるからしマヨがクセになる！ 「明星一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」12個が640円オフ
2026年10月27日 19時00分更新
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「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 12個セット」がAmazonでセール販売中！
ソース焼そばとからしマヨネーズの組み合わせが特徴の「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 12個セット」がAmazonにてセール価格で販売されています。
参考価格3,862円のところ、17％オフの3,222円で販売中です。1個あたりの価格は約268円です。
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」の特徴
Amazon商品ページより
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」は、香ばしい夜店ソースと特製からしマヨネーズを組み合わせたカップ焼そばです。
麺にはソースを練り込んでおり、ソースとの相性を高めています。ソースはウスターソースと加熱したソースに、オニオンオイルや香ばしいソースの香りを組み合わせたものです。
具材にはキャベツとダイス肉を使用。ふりかけにはソースシーズニングパウダー、マヨネーズ風フレーク、紅生姜、あおさを組み合わせています。からしの刺激がアクセントになる特製からしマヨネーズも付属します。
内容量は1食175gで、今回のセットは12個入りです。
まとめ：大盛カップ焼そばをまとめ買いするチャンス！
ソース焼そばとからしマヨネーズの組み合わせが好きな人にとって、ストックしておきたい「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」。
Amazonでは現在、12個セットが参考価格3,862円から17％オフの3,222円で販売されています。Amazonでセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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