朝も仕事中もブラック派に！ タリーズの缶コーヒー30本がセール中、1本あたり約87円

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「タリーズコーヒー BLACK Arabica 100％ 165g×30本」が

Amazonで19％オフ

タリーズコーヒーの無糖ブラックコーヒー「TULLY'S COFFEE BLACK Arabica 100％」165g缶30本セットがAmazonでセール販売中です。

過去価格3,218円のところ、19％オフの2,618円で販売しています。1本あたり約87円でまとめ買いできます。

「タリーズコーヒー BLACK Arabica 100％」の特徴

Amazon商品ページより

「TULLY'S COFFEE BLACK Arabica 100％」は、アラビカ種のコーヒー豆を100％使用した無糖ブラックコーヒーです。

豊かな香りとほどよいコク、クリアな後味が特徴といい、焙煎豆の香りをできるだけ活かせるよう、製造工程でも豆の管理に配慮しています。

原材料にはブラジル産とコロンビア産のコーヒー豆を使用。香りやコク、後味のバランスを考えて仕上げています。

1本165gの飲み切りやすいサイズで、仕事や勉強中のリフレッシュタイム、朝の一杯、休憩時間など、さまざまなシーンで楽しめるとしています。HOT＆COLD対応のため、温めても冷やしても飲める商品です。

まとめ：毎日のブラックコーヒーをお得にストック！

アラビカ種のコーヒー豆を100％使用した「タリーズコーヒー BLACK Arabica 100％」。165g缶30本セットが過去価格3,218円から19％オフの2,618円となっており、1本あたり約87円です。

毎朝の目覚めや仕事中の休憩にブラックコーヒーを飲む人なら、まとめ買いしておくと便利です。Amazonでセール価格になっているこの機会に、日々のコーヒータイム用としてストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。