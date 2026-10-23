限界なき“戦場体験”へ！シリーズ最新作「Modern Warfare 4」

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Call of Duty Modern Warfare 4は、アクティビジョンが2026年10月23日に発売したミリタリーFPSゲーム。Amazon.co.jpではPS5パッケージ版（Amazon限定特典なし）が、8505円で販売中です（10月23日現在）。

本作では、朝鮮半島での大規模侵攻を舞台に、崩壊する前線で戦う若き兵士やプライス大尉の物語が描かれます。

世界の都市を巡る白熱のキャンペーンモードに加え、さらに洗練された操作性を体感できるマルチプレイヤー、危険な係争地に潜入する緊迫のDMZモードを搭載。究極のリアルな戦場を体験できます。

世界を巡る世界スケールの重厚なキャンペーン

朝鮮での塹壕戦やニューヨークでの近接戦、パリでのカーチェイスなど、世界各地を舞台に臨場感あふれるストーリーを堪能できます。

滑らかな操作性と戦略性が進化したマルチプレイヤー

戦地のリアルな空気感を再現。自由度の高いアクションと精密な操作性により、あらゆる交戦で奥深い対戦プレイを楽しめます。

緊迫した判断が勝敗を分ける極限のDMZモード

敵地深くへ潜入し、目標達成と脱出を目指すモード。獲得するアイテムや撤退タイミングなど、究極の決断を迫られる緊迫感が魅力です。

まとめ：多彩なモードを楽しめる

おすすめしたいのは、「戦争をテーマにしたFPS」を求める人です。急速に激化する朝鮮半島を中心とした世界規模の紛争をテーマに、シリーズならではのリアルで緊迫感あふれるミリタリーアクションを描きます。

マルチプレイヤーモードでは6v6や10v10の対戦を、DMZモードでは工作員として紛争地帯に突入し、戦利品を回収する「エクストラクション（脱出）」体験を味わえます（最大60人参加）。いま注目の話題作を、ぜひこの機会にチェックしてください。