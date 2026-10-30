鉄板＆今が旬なパーツを性能検証!! 第65回
1台のゲーミングPCでどこでも遊ぶ！「Steam Link」「Moonlight」で始めるリモートゲーミング入門
2026年10月30日 18時00分更新
半導体高騰の波がビデオカードにも届き、NVIDIA GeForce RTX、AMD Radeon RXともに価格の上昇が続いている。そのためゲーミングPCを新調する際の予算も、ミドルクラスビデオカードの搭載で20万円台前半からと、なかなか厳しい状況になっている。そんな時代に注目したいのが、クラウドゲーミングとリモートゲーミングだ。
クラウドゲーミングは月額（年額）課金が必要になるが、既存PCで使っていたビデオカードやCPU内蔵GPUでも、最新のゲームタイトルを快適に楽しめるのがポイントだ。
マイクロソフトが提供する「Xbox Game Pass」の「Xbox Cloud Gaming」と、NVIDIA提供の「GeForce NOW」がある。「Xbox Game Pass」は、数多くのゲームタイトルを月額（最上位プラン:Ultimate 1550円）で楽しめ、クラウドゲーミングに対応するタイトルも豊富だ。
そして「GeForce NOW」は、最上位プランの「Ultimate」（月額3580円）ならGeForce RTX 5080を使用した最大5K、DLSS4マルチフレーム生成、フレームレート360fpsによるプレイが可能となっている。ハイエンドビデオカードのコストが爆上がりしているなか、コストパフォーマンスは意外と優秀と言える。
このようなクラウドゲーミングサービスも注目だが、今回のメインディッシュは昔からあるリモートデスクトップ（リモートアクセス）だ。古くからある機能で、ホスト（受信側/接続される側）に指定したPCの画面をネットワーク経由で接続したPCやタブレットなどのクライアント（操作側/接続する側）端末で画面共有、操作を実現する。
リモートデスクトップは、ネットワークの高速化や高圧縮、高画質な動画コーデックなどで、今は現実的な選択肢となっている。もちろん遅延はあるので、オンラインで勝敗を決するゲームタイトルにはおすすめできないが、シングルプレイがメインのゲームタイトルなら十分楽しめる。
それぞれホストとクライアントアプリのインストールや設定は必要となるが、外出先からのプレイを考えなければ導入は難しくない。ホストPCの画面を共有、操作するため、ホストとクライアントで別々のゲームを遊んだり、作業したりはできないが、1台のゲーミングPCを起点にゲームのプレイスタイルをグッと広げられる。
一例だが、子供が自分の部屋の低スペックなPCから、ゲーミングPCにリモートアクセスして最新ゲームを楽しむようになる。ゲームタイトルが多いとは言えないApple Macをはじめ、低スペックなポータブルゲーミングPCや、Androidタブレットなどのデバイスを組み合わせて、リビングやベッドルームなど好きな場所でPCゲーミングを楽しめるようになる。
「Steam Link」でお手軽リモートゲーミング
リモートゲーミングを構築するのにイチオシなのが、Valveが提供するゲームプラットフォーム「Steam」の公式リモートアプリ「Steam Link」だ。Windows、macOS、iOS/iPadOS、Android、Linux、Amazon Fire TVなど、多くのプラットフォームに対応している。そのうえ、導入が非常に簡単となっている。
リモートプレイではゲームを快適にプレイできるホストPCのスペックとともに、ネットワークの安定した接続とリンク速度が大切になる。高画質、スムーズなプレイを実現するなら、有線ネットワークか、Wi-Fi 6以降の安定した無線LAN環境が望ましいところだ。
実際にゲームを動作させるホストPCには、16スレッドCPUのRyzen 7 9700X、B850マザーボードのMSI「MAG B850M MORTAR WIFI」、AMD Radeon RX 9070 XT 16GBを搭載したビデオカードのASRock「Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB」などで組んだゲーミング自作PCを使用した。
ホストPC側の準備としては、Windows OSで「Steam」アプリが常駐していれば問題ない。家族のゲームプレイ用に家族アカウントを作って、ユーザーフォルダーを分けておくこともできる。
リモートでWindowsへのログインは可能だが、スリープからの復帰はできない。ホストPCをスリープしないように設定するか、都度ホストPCを起動するか、ネットワーク経由でPCの電源を入れられるWake on LAN（WoL）を利用するなど、この辺はプレイするスタイルに合わせよう。
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