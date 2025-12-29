このページの本文へ

鉄板＆今が旬なパーツを性能検証!! 第61回

【鉄板＆旬パーツ】設置場所の自由度が抜群なLian LiのステータスモニターでPCをドレスアップ！

2025年12月29日 11時00分更新

文● 藤田 忠　編集●北村／ASCII

　小型ディスプレーに、CPUやGPUなどのシステム情報をカッコ良く表示するステータスモニター。これを小型ディスプレーで構築するには、なかなかハードルが高く、導入を断念した人が多いことだろう。

　そんなステータスモニターを簡単に導入できるのが、10月に発売されたLian Li「8.8インチユニバーサルスクリーン」（型番：LL-SM088）だ。

　販売している秋葉原のツクモで確認すると、売れ行きは好調で、初回入分は即完売したという。また、12月中旬に数多く再入荷したあとも、コンスタントに売れているとのこと。

　制御にはLian Liの統合コントロールソフトウェア「L-Connect 3」が必要になる。購入しようか悩む人もいるようだが、店頭デモのパネル品質やソフトウェアの使い勝手を確かめて、購入を決意する人がいるという。

TSUKUMO eX. 6階で展示をしている。本体はブラック（型番：LL-SM088X）とホワイト（型番：LL-SM088W）を選べるのも、うれしいところだ

6階スタッフ紅谷さん。「1万4980円の手ごろな価格で、魅力はいろいろありますが、ブラケット（スタンド）の作りが秀逸です」と、購入をためらう人の背中を押す

　「8.8インチユニバーサルスクリーン」のスペックは、解像度1920×480ドットの8.8インチIPS液晶を採用したUSB接続のディスプレーとなる。本体サイズは、幅237×高さ73×厚さ13mmと細長形状。

　紅谷さんが推していたブラケットを実際に触ってみると、確かにコレは秀逸だと感じられる作りになっている。基本、ブラケットはファンのネジ穴を使用して固定する仕組みになる。そしてブラケットには、スライドレールとヒンジ回転ギミックを備え、ケース内外ともに、置き方にかなり自由度が効くのだ。

　Lian Liの紹介動画にもあるが、ケース内にディスプレーを収めるスペースを確保できれば、ピラーレスケースのフロントサイドファンからトップ（ラジエーターファン）、ボトム、リアまで好みに合わせて置ける。

Lian Liの製品紹介ページにある「8.8インチユニバーサルスクリーン」の紹介動画のワンシーン。置き方は自由自在だ

プリセットのデザインが豊富で楽しい！

　かつて憧れたものの、導入までのハードルの高さに断念したステータスモニターを、簡単に設置できるのは魅力的すぎる。というわけで、再入荷した「8.8インチユニバーサルスクリーン」を即ゲット。実際にいろいろと確かめてみた。取り付け方法やブラケットの秀逸さは後回しにして、まずは表示内容をお見せしよう。

　「8.8インチユニバーサルスクリーン」をPCに接続すると、「L-Connect 3」から認識され、項目一覧に「Universal Screen」が追加される。ここからディスプレーの表示項目や枠部のLEDイルミネーションをカスタマイズできる。英語表示となるが設定項目は難しくないので、詰まることはあまりないだろう。横、縦表示のプリセットも複数用意されているので、サクッとシステムモニタリングを楽しめる。

Lian Liの開発には猫好きがいるとみた！

AI生成のような猫耳娘のキャラデザインもあった

シンプルデザインのプリセットや、どこかで見たデザイン、配色のプリセットもあった

縦表示には、スカートをなびかせる女の子キャラのプリセットがある

