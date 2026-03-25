鉄板＆今が旬なパーツを性能検証!! 第62回
【鉄板＆旬パーツ】USBステータスモニター「Trofeo Vision LCD」がわずか6500円で高性能を実現、磁石で設置も簡単！
2026年03月25日 10時00分更新
連載61回で紹介したステータスモニターのLian Li「8.8インチユニバーサルスクリーン」に続いて、注目を集めているのが、Thermalrightの6.86インチIPSパネルを採用したUSBステータスモニターの「Trofeo Vision LCD」だ。
2月上旬、PCパーツショップに入荷し、6500円前後の手ごろな価格設定とPC内部に設置しやすいサイズ、マグネットでの簡単設置といった点で、早々に売り切れとなったガジェットだ。後日、複数ショップに少量入荷するも、数日で完売となっていたが、先日家電量販店を含めて、多くのショップに再入荷している。
水冷CPUクーラーのウォーターブロックや、空冷CPUクーラーのトップカバーに搭載されたLCDパネルに、ステータスを表示するのもいいが、もっと手軽で安価にステータスを表示できる「Trofeo Vision LCD」は、今注目のガジェットなのだ。
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