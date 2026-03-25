連載61回で紹介したステータスモニターのLian Li「8.8インチユニバーサルスクリーン」に続いて、注目を集めているのが、Thermalrightの6.86インチIPSパネルを採用したUSBステータスモニターの「Trofeo Vision LCD」だ。

2月上旬、PCパーツショップに入荷し、6500円前後の手ごろな価格設定とPC内部に設置しやすいサイズ、マグネットでの簡単設置といった点で、早々に売り切れとなったガジェットだ。後日、複数ショップに少量入荷するも、数日で完売となっていたが、先日家電量販店を含めて、多くのショップに再入荷している。

水冷CPUクーラーのウォーターブロックや、空冷CPUクーラーのトップカバーに搭載されたLCDパネルに、ステータスを表示するのもいいが、もっと手軽で安価にステータスを表示できる「Trofeo Vision LCD」は、今注目のガジェットなのだ。