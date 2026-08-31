少し前までは、撮り溜めた写真や動画、複数のゲームタイトルなど、残容量を気にせずにメインストレージのSSDに保管できていた。



しかし、あらゆるものの価格が高騰しているインフレ時代のこれからは、データ保存先としてコストを抑えられるHDD（ハードディスク）に再注目したい。近年はほとんど取り上げられることにないHDDの使用法や活用術をレクチャーしよう。

残念なことにHDDも価格が高騰しているが、SSDで人気だった容量2TBがHDDなら2万円以内で購入でき、容量6TBでも3万円前後となっている。2TBあれば、テキスト、写真、動画、音楽といったユーザーデータに、ゲームタイトルのデータまで、容量を気にせず保存できる。

HDDってナニ？ という人は少ないと思うが、最近PCを触りだした人は、HDDを使ったことのない人も多いだろう。そんなHDDのあれこれを紹介していこう。

コストを抑えて大容量を実現できるHDD

HDD（ハードディスク）の基本のキから学んでいこう。HDDは磁性体の塗られた円盤形状金属「プラッター（磁気ディスク）」に、「磁気ヘッド」でデータを書き込み、読み出しする仕組みとなっている。この磁気ディスクは高速で回転するため、動作中に駆動音がするほか、衝撃や振動に弱いといった面がある。



SSDは、このHDDの弱点を克服したうえ、高速な読み書き速度を実現したことで、長らくメインストレージの座を占めていたHDDに取って代わったのだ。

HDDの接続方式は、6Gbps（最大転送速度600MB/秒）のシリアルATA（SATA3）ポートになる。旧式のポートだが、最新のマザーボードにも備わっている。パフォーマンス面でも最新HDDの性能を最大限引き出せるので安心だ。

HDDスペックはここを確認しよう

HDDのスペックで確認するべきところは4つある。そのひとつが2.5インチと3.5インチがある「サイズ（規格）」になる。現在の主流は3.5インチで、PCに内蔵する際はケーススペックの3.5インチベイ、または3.5インチシャドウベイの数を確認しよう。また、USBインターフェース接続の外付けケースを選ぶ際は、3.5インチ対応を選べばいい。

ふたつ目は「回転数」で、数値が大きいほど、読み書き速度が向上し、回転数5400rpmと7200rpmのモデルが多い。5400rpmモデルのほうが低消費電力を謳っており、静音性や発熱面に優れるが、7200rpmモデルに比べてデータの読み書き速度が劣ることがある。

回転数5400rpmのWestern Digital製NAS向けHDD「WD Red 6TB」と、7200rpmのSeagate製エンタープライズ向けHDD「Exos 7E10 4TB」を、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark 9.0.1」でテストした結果が以下だ。

メーカーや用途が異なるので、横並びの比較はできないが、回転数が7200rpmとなる「Exos 7E10 ST4000NM024B」は、連続（SEQ シーケンシャル）読み書き速度が、HDDの最大性能に近い250MB/秒台となっている。

一例として、21GBの動画と、226ファイル、合計4.38GBの写真データフォルダーをファイルコピーアプリ「FastCopy ver5.11.3」を使用して、SSDからHDDにコピーした際の時間を確認すると、書き込み速度の差がしっかりと現れている。