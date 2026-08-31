鉄板＆今が旬なパーツを性能検証!! 第64回
【鉄板＆旬パーツ】インフレ時代のストレージ新常識！今こそ見直す大容量HDD活用術
2026年08月31日 10時00分更新
少し前までは、撮り溜めた写真や動画、複数のゲームタイトルなど、残容量を気にせずにメインストレージのSSDに保管できていた。
しかし、あらゆるものの価格が高騰しているインフレ時代のこれからは、データ保存先としてコストを抑えられるHDD（ハードディスク）に再注目したい。近年はほとんど取り上げられることにないHDDの使用法や活用術をレクチャーしよう。
残念なことにHDDも価格が高騰しているが、SSDで人気だった容量2TBがHDDなら2万円以内で購入でき、容量6TBでも3万円前後となっている。2TBあれば、テキスト、写真、動画、音楽といったユーザーデータに、ゲームタイトルのデータまで、容量を気にせず保存できる。
HDDってナニ？ という人は少ないと思うが、最近PCを触りだした人は、HDDを使ったことのない人も多いだろう。そんなHDDのあれこれを紹介していこう。
コストを抑えて大容量を実現できるHDD
HDD（ハードディスク）の基本のキから学んでいこう。HDDは磁性体の塗られた円盤形状金属「プラッター（磁気ディスク）」に、「磁気ヘッド」でデータを書き込み、読み出しする仕組みとなっている。この磁気ディスクは高速で回転するため、動作中に駆動音がするほか、衝撃や振動に弱いといった面がある。
SSDは、このHDDの弱点を克服したうえ、高速な読み書き速度を実現したことで、長らくメインストレージの座を占めていたHDDに取って代わったのだ。
HDDの接続方式は、6Gbps（最大転送速度600MB/秒）のシリアルATA（SATA3）ポートになる。旧式のポートだが、最新のマザーボードにも備わっている。パフォーマンス面でも最新HDDの性能を最大限引き出せるので安心だ。
HDDスペックはここを確認しよう
HDDのスペックで確認するべきところは4つある。そのひとつが2.5インチと3.5インチがある「サイズ（規格）」になる。現在の主流は3.5インチで、PCに内蔵する際はケーススペックの3.5インチベイ、または3.5インチシャドウベイの数を確認しよう。また、USBインターフェース接続の外付けケースを選ぶ際は、3.5インチ対応を選べばいい。
ふたつ目は「回転数」で、数値が大きいほど、読み書き速度が向上し、回転数5400rpmと7200rpmのモデルが多い。5400rpmモデルのほうが低消費電力を謳っており、静音性や発熱面に優れるが、7200rpmモデルに比べてデータの読み書き速度が劣ることがある。
回転数5400rpmのWestern Digital製NAS向けHDD「WD Red 6TB」と、7200rpmのSeagate製エンタープライズ向けHDD「Exos 7E10 4TB」を、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark 9.0.1」でテストした結果が以下だ。
メーカーや用途が異なるので、横並びの比較はできないが、回転数が7200rpmとなる「Exos 7E10 ST4000NM024B」は、連続（SEQ シーケンシャル）読み書き速度が、HDDの最大性能に近い250MB/秒台となっている。
一例として、21GBの動画と、226ファイル、合計4.38GBの写真データフォルダーをファイルコピーアプリ「FastCopy ver5.11.3」を使用して、SSDからHDDにコピーした際の時間を確認すると、書き込み速度の差がしっかりと現れている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第63回
Apple【鉄板＆旬パーツ】Mac miniが初代Mac風になるドッキングステーション「Wokyis M5」をじっくり使ってみた
-
第62回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】USBステータスモニター「Trofeo Vision LCD」がわずか6500円で高性能を実現、磁石で設置も簡単！
-
第61回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】設置場所の自由度が抜群なLian LiのステータスモニターでPCをドレスアップ！
-
第60回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】美観を損ねるチューブが目立たない！ LIAN LIの水冷「HydorShift AIO」は内部を見せたい派必見
-
第59回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】ギッシリ詰め込んだ感が最高な小型ケースでPCを組んだら想定外のことが多数起きた
-
第58回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】3GB/秒の爆速外付けSSDを自作できるAOTECHのUSB4エンクロージャー
-
第57回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】「DeskMeet X600」と組み合わせたいCPUクーラーを見つけ出す！
-
第56回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】天然木フェイスが秀逸なPCケース「North」を触ってみた
-
第55回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】PCIe4.0最速クラスで2TBが2万円切り！SUNEASTのSSD「SE900 NVMe 70」を使ってみた
-
第54回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】大型水枕を装備するAlphacool製水冷ならCore i9-13900Kを余裕で冷やせる？
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
PCパーツ定番のHDD破壊方法 これであなたもドリル◯◯
-
sponsoredシーゲイトが解説する「失敗しないHDDの購入基準」とは？
-
サーバー・ストレージハードディスクとRAIDの基礎を学ぼう