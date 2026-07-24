モトローラが“全部入りアンドロイド”の新機種　ドコモやソフトバンクでは8GBメモリー搭載で約2万2000円！

モトローラ・モビリティ・ジャパンは、エントリークラスながら8GBメモリー（ドコモ／ソフトバンク版の「moto g37」のみ. SIMフリー／楽天版の「moto g37j」は4GB）やFeliCa搭載など、いわゆる“全部入り”機として機能面でも優れたAndroidスマートフォン「moto g37」シリーズを発表した。

SIMフリー版のほか、NTTドコモ／ソフトバンク／楽天モバイルでも取り扱う。SIMフリー版の価格は3万8800円。NTTドコモ／ソフトバンクでの一括価格はそれぞれ2万2000円と2万1984円。発売日は7月31日だが、ドコモ版のみ10月下旬以降発売予定。

エントリー機ながら、FeliCaに2眼カメラと“全部入り”

PANTONEカラーのデザインも魅力的な1台

moto g37／g37jはシンプルながら、PANTONEカラーを用いたアカ抜けたデザインも魅力の1つ。カラバリはPANTONE Impenetrable（インペネトラブルグレイ）、PANTONE Nautical Blue（ノーティカルブルー）、PANTONE Capri（カプリシアン）、PANTONE Fuchsia Red（フューシャレッド）の4色で、滑らかな仕上げも特徴的。

主なスペックは、6.7型液晶（120Hz対応、1080×2400）、MediaTek Dimensity 6300、4GB／8GBメモリー、128GBストレージ（microSD対応）、5000万画素＋800万画素（超広角）カメラ、5200mAhバッテリー（20W充電対応）、ワイヤレス充電対応、FeliCa、nanoSIM＋eSIM、Android 16など。ネットワーク面ではドコモ版のみ4.5GHz帯のn79をサポートする。

本体サイズは約77×167×7.9mm、重量は約194g。防水防塵はIP64で、防水については生活防水レベルに留まる。スピーカーはステレオでイヤホン端子も搭載。

SIMフリー版と楽天モバイル版（「moto g37j」）のメモリーは4GB止まりだが、ドコモ／ソフトバンク版については8GBメモリーを搭載。超広角カメラも付いており、SoCと防水レベルがやや弱めなことを除けば、エントリー機としてはほぼ文句なしの注目のモデルと言える。