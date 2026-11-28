PCゲームや本格的な動画編集はしないけれど、ウェブブラウジングや動画視聴、書類作成などを快適にこなせるパソコンが欲しい。そんな人にオススメしたいのが、マウスコンピューターのミニタワー型デスクトップパソコン「mouse MH-A5A01」です。

マウスコンピューターの公式ウェブサイトでは現在、通常価格17万4900円から2万7000円引きとなる14万7900円から販売されています。

Ryzen 5＆16GBメモリー搭載！ 普段使いにちょうどいい性能

CPUにはAMDの「Ryzen 5 5500GT」（6コア／12スレッド、最大4.4GHz）を搭載。グラフィックスにはCPU内蔵の「Radeon Graphics」を使用します。システムメモリーは16GB（DDR4-3200、8GB×2）、ストレージは500GBのM.2 NVMe SSDを備えています。

ウェブブラウザーで複数のタブを開きながら資料を作成したり、動画を視聴しながら別の作業を進めたりと、日常的なマルチタスクにも対応できるスペックです。写真の加工や軽めの動画編集などにも活用できるでしょう。

高性能なビデオカードを必要としない用途であれば、こうしたCPU内蔵グラフィックスを採用したモデルを選ぶことで、パソコンの購入費用を抑えられます。

購入後も長く使いたい人にうれしい拡張性

本体サイズは幅約175×奥行き373×高さ356mm（突起部を除く）。ブラックを基調としたシンプルなデザインのミニタワーケースを採用しています。

メモリースロットは4基（うち空き2基）で、最大128GBまで搭載可能。2.5型および3.5型の空きストレージベイも備えており、将来的に保存容量が足りなくなった際には、SSDやHDDを増設できるのも魅力です。

インターフェースにはUSB Type-C×2、USB Type-A×9、HDMI、有線LAN端子などを備えます。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5に対応しているので、LANケーブルの取り回しを気にせず設置することも可能です。

キーボードとマウスも付属！ 3年間の保証も心強い

ワイヤレスキーボードとマウスが標準で付属するのもうれしいポイント。ディスプレーは別売りですが、すでに持っているものを流用することもできます。

さらに、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが標準で付帯。送料も無料です。パソコンにあまり詳しくない人にとっても、こうしたサポートの充実ぶりは心強いところでしょう。

高価なハイスペックモデルを購入しても、その性能を使い切れるとは限りません。自分の用途に合った、必要十分な性能のパソコンを選ぶのも賢い買い方のひとつ。自宅用や仕事用のパソコンの買い替えを検討しているなら、ぜひセール期間中にチェックしてみてください。