mouse おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第13回
2万7000円引き！ 普段使いならこれで十分、Ryzen 5＆16GBメモリー搭載のマウスのデスクトップPC
2026年11月28日 19時00分更新
PCゲームや本格的な動画編集はしないけれど、ウェブブラウジングや動画視聴、書類作成などを快適にこなせるパソコンが欲しい。そんな人にオススメしたいのが、マウスコンピューターのミニタワー型デスクトップパソコン「mouse MH-A5A01」です。
マウスコンピューターの公式ウェブサイトでは現在、通常価格17万4900円から2万7000円引きとなる14万7900円から販売されています。
Ryzen 5＆16GBメモリー搭載！ 普段使いにちょうどいい性能
CPUにはAMDの「Ryzen 5 5500GT」（6コア／12スレッド、最大4.4GHz）を搭載。グラフィックスにはCPU内蔵の「Radeon Graphics」を使用します。システムメモリーは16GB（DDR4-3200、8GB×2）、ストレージは500GBのM.2 NVMe SSDを備えています。
ウェブブラウザーで複数のタブを開きながら資料を作成したり、動画を視聴しながら別の作業を進めたりと、日常的なマルチタスクにも対応できるスペックです。写真の加工や軽めの動画編集などにも活用できるでしょう。
高性能なビデオカードを必要としない用途であれば、こうしたCPU内蔵グラフィックスを採用したモデルを選ぶことで、パソコンの購入費用を抑えられます。
購入後も長く使いたい人にうれしい拡張性
本体サイズは幅約175×奥行き373×高さ356mm（突起部を除く）。ブラックを基調としたシンプルなデザインのミニタワーケースを採用しています。
メモリースロットは4基（うち空き2基）で、最大128GBまで搭載可能。2.5型および3.5型の空きストレージベイも備えており、将来的に保存容量が足りなくなった際には、SSDやHDDを増設できるのも魅力です。
インターフェースにはUSB Type-C×2、USB Type-A×9、HDMI、有線LAN端子などを備えます。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5に対応しているので、LANケーブルの取り回しを気にせず設置することも可能です。
キーボードとマウスも付属！ 3年間の保証も心強い
ワイヤレスキーボードとマウスが標準で付属するのもうれしいポイント。ディスプレーは別売りですが、すでに持っているものを流用することもできます。
さらに、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが標準で付帯。送料も無料です。パソコンにあまり詳しくない人にとっても、こうしたサポートの充実ぶりは心強いところでしょう。
高価なハイスペックモデルを購入しても、その性能を使い切れるとは限りません。自分の用途に合った、必要十分な性能のパソコンを選ぶのも賢い買い方のひとつ。自宅用や仕事用のパソコンの買い替えを検討しているなら、ぜひセール期間中にチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第13回
トピックス持ち運べるクリエイターPC！ 約1.14kgの「DAIV Z4」が頼もしすぎる
-
第11回
トピックス仕事だけじゃもったいない！ 軽めのゲームも楽しめる15.6型ノートPC「mouse K5」
-
第10回
トピックス大きさも性能も“ちょうどいい”！ スリムなマウスのデスクトップPCが3万円引き
-
第9回
トピックス4K動画編集にも使えるRTX 5070 Ti搭載デスクトップPCが、なんと11万円オフ！
-
第9回
トピックスマウスのクリエイター向けデスクトップが、セールで大幅値引きの「11万円オフ」に！
-
第9回
トピックスGeForce RTX 5070 Ti搭載のデスクトップPCが「11万円オフ」で買えるぞ！
-
第8回
トピックス力と技のデュアルファンが回る！ マウスの15.6型ノートPC「A5-A5A01SR-B」で高負荷作業も怖くない!?
-
第7回
トピックスマウスの12.2型ノートPCが1kg切り＋急速充電対応でいい感じ
-
第6回
トピックス「安さだけでノートPCを選びたくない」ならコレ！ Core i7搭載、メモリ拡張にも対応したマウスのノート
-
第5回
トピックス「家や仕事で使うノートPCでも、音や映像が良くないのはちょっと……」それならマウスの15.6型ノート
- この連載の一覧へ