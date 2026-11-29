仕事や普段使いのためにノートパソコンが欲しいけれど、せっかく買うなら写真や動画の編集、PCゲームなども楽しめるものを選びたい。そんな人にオススメしたいのが、マウスコンピューターの15.6型ノートパソコン「mouse K5-I7G50BK-A」です。

一般的なスタンダードノートパソコンとは異なり、専用GPUを搭載しているのが大きな特長。マウスコンピューターの公式ウェブサイトでは、22万9700円から販売されています。

Core i7とGeForce RTXを搭載！ 趣味にも仕事にも活躍

CPUには「Core i7-13620H」（10コア／16スレッド、最大4.9GHz）、GPUには「GeForce RTX 3050 Laptop GPU」（ビデオメモリー4GB）を搭載。システムメモリーは16GB（DDR4-3200、8GB×2）、ストレージは500GBのM.2 NVMe SSD（PCI Express 4.0×4）を備えています。

ウェブブラウジングやオフィスソフトを使った作業はもちろん、GPUアクセラレーションに対応するソフトを使った写真・動画編集でも力を発揮。ゲームによっては画質設定を調整することで、PCゲームも楽しめます。これから動画編集やPCゲームを始めてみたいという人にも注目してほしいモデルです。

15.6型の大画面と充実したインターフェース

ディスプレーは15.6型のフルHD（1920×1080ドット）液晶パネルを採用。映り込みを抑えるノングレア仕様で、リフレッシュレートは60Hzです。キーボードにはテンキーも備えており、表計算ソフトなどを使った数字の入力にも便利です。

インターフェースはUSB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、Mini DisplayPort、有線LAN端子、microSDメモリーカードリーダーなどを装備。外部ディスプレーや周辺機器を接続して、デスクトップパソコンのような作業環境を構築することも可能です。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5に対応します。

本体サイズは幅361×奥行き241×高さ23.1mmで、重量は約2.14kg。頻繁に持ち歩くというよりは、自宅などで腰を据えて使うメインパソコンとしてオススメしたい1台です。

長く使うパソコンだからこそ、保証とサポートも重要！

購入時には、用途や予算に合わせてメモリーやストレージなどをカスタマイズできます。また、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが標準で付帯するのも、マウスコンピューターならではの魅力です。送料も無料となっています。

ビジネス用途だけではちょっと物足りないけれど、本格的なゲーミングパソコンまでは必要ない。仕事にも趣味にも使える、ワンランク上のスタンダードノートパソコンを探しているなら、ぜひチェックしてみてください。