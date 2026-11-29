mouse おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第14回
仕事も動画編集もゲームもこれ1台で！ Core i7＆GeForce RTX搭載のマウスの15.6型ノートPC
2026年11月29日 19時00分更新
仕事や普段使いのためにノートパソコンが欲しいけれど、せっかく買うなら写真や動画の編集、PCゲームなども楽しめるものを選びたい。そんな人にオススメしたいのが、マウスコンピューターの15.6型ノートパソコン「mouse K5-I7G50BK-A」です。
一般的なスタンダードノートパソコンとは異なり、専用GPUを搭載しているのが大きな特長。マウスコンピューターの公式ウェブサイトでは、22万9700円から販売されています。
Core i7とGeForce RTXを搭載！ 趣味にも仕事にも活躍
CPUには「Core i7-13620H」（10コア／16スレッド、最大4.9GHz）、GPUには「GeForce RTX 3050 Laptop GPU」（ビデオメモリー4GB）を搭載。システムメモリーは16GB（DDR4-3200、8GB×2）、ストレージは500GBのM.2 NVMe SSD（PCI Express 4.0×4）を備えています。
ウェブブラウジングやオフィスソフトを使った作業はもちろん、GPUアクセラレーションに対応するソフトを使った写真・動画編集でも力を発揮。ゲームによっては画質設定を調整することで、PCゲームも楽しめます。これから動画編集やPCゲームを始めてみたいという人にも注目してほしいモデルです。
15.6型の大画面と充実したインターフェース
ディスプレーは15.6型のフルHD（1920×1080ドット）液晶パネルを採用。映り込みを抑えるノングレア仕様で、リフレッシュレートは60Hzです。キーボードにはテンキーも備えており、表計算ソフトなどを使った数字の入力にも便利です。
インターフェースはUSB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、Mini DisplayPort、有線LAN端子、microSDメモリーカードリーダーなどを装備。外部ディスプレーや周辺機器を接続して、デスクトップパソコンのような作業環境を構築することも可能です。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5に対応します。
本体サイズは幅361×奥行き241×高さ23.1mmで、重量は約2.14kg。頻繁に持ち歩くというよりは、自宅などで腰を据えて使うメインパソコンとしてオススメしたい1台です。
長く使うパソコンだからこそ、保証とサポートも重要！
購入時には、用途や予算に合わせてメモリーやストレージなどをカスタマイズできます。また、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが標準で付帯するのも、マウスコンピューターならではの魅力です。送料も無料となっています。
ビジネス用途だけではちょっと物足りないけれど、本格的なゲーミングパソコンまでは必要ない。仕事にも趣味にも使える、ワンランク上のスタンダードノートパソコンを探しているなら、ぜひチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第13回
トピックス持ち運べるクリエイターPC！ 約1.14kgの「DAIV Z4」が頼もしすぎる
-
第13回
トピックス2万7000円引き！ 普段使いならこれで十分、Ryzen 5＆16GBメモリー搭載のマウスのデスクトップPC
-
第11回
トピックス仕事だけじゃもったいない！ 軽めのゲームも楽しめる15.6型ノートPC「mouse K5」
-
第10回
トピックス大きさも性能も“ちょうどいい”！ スリムなマウスのデスクトップPCが3万円引き
-
第9回
トピックス4K動画編集にも使えるRTX 5070 Ti搭載デスクトップPCが、なんと11万円オフ！
-
第9回
トピックスマウスのクリエイター向けデスクトップが、セールで大幅値引きの「11万円オフ」に！
-
第9回
トピックスGeForce RTX 5070 Ti搭載のデスクトップPCが「11万円オフ」で買えるぞ！
-
第8回
トピックス力と技のデュアルファンが回る！ マウスの15.6型ノートPC「A5-A5A01SR-B」で高負荷作業も怖くない!?
-
第7回
トピックスマウスの12.2型ノートPCが1kg切り＋急速充電対応でいい感じ
-
第6回
トピックス「安さだけでノートPCを選びたくない」ならコレ！ Core i7搭載、メモリ拡張にも対応したマウスのノート
- この連載の一覧へ