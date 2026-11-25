mouse おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第13回
持ち運べるクリエイターPC！ 約1.14kgの「DAIV Z4」が頼もしすぎる
2026年11月25日 21時00分更新
Ryzen AI 9搭載の14型クリエイターノートが31万円台
クリエイター向けの性能を出先でも使いたい。そんな人にお勧めのノートPCが、mouseの「DAIV Z4-A9A01SR-B」だ。
CPUは「AMD Ryzen AI 9 365」を採用。メモリーは32GB、ストレージは1TBで、グラフィックスにAMDの「Radeon 880M」を搭載している。Copilot+ PC対応で、価格は31万9800円から。
推しポイント1：sRGB比100%の14型ディスプレー
DAIV Z4-A9A01SR-Bのディスプレーは、14型WUXGA（1920×1200）解像度のノングレア液晶だ。色域はsRGB比100%を謳っており、グラフィック系の作業と好相性。画面比率は16:10で、フルHDより縦に広い。
色の再現性を重視する写真やデザイン系の作業では、色域の広さは大事なポイント。さらに反射を抑えたノングレアパネルと組み合わせることで、照明のある環境下でも見やすさを確保している。
推しポイント2：約1.14kgの軽量ボディー
本機のもう1つの推しは、およそ1.14kgの軽量ボディー。大容量メモリーを搭載したクリエイターノートとしては、比較的軽く、持ち運びもしやすい。
バッテリーの駆動時間は、動画再生で約9時間。事務作業向けのマシンに比べるとやや短いが、元々負荷の高い（消費電力の大きい）作業を前提としたマシンなので、基本はACアダプターを使い、バッテリーは補助的な物と割り切れば問題ないだろう。
mouseのブラックフライデーセールは2026年12月9日10時59分まで。本機に限らず、気になるモデルがある人はmouseの公式サイトを忘れずにチェックしておこう。
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