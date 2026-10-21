Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第322回
メタスコア85点の高評価！ Switch 2版「FFレゾナンス」がお得に買えます
2026年10月21日 19時00分更新
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HD-2D初のファイナルファンタジー
「ファイナルファンタジー レゾナンス」
ファイナルファンタジー レゾナンスは、スクウェア・エニックスが2026年10月22日に発売するロールプレイングゲーム。Amazon.co.jpではパッケージ版（Amazon限定特典なし）が、6949円（9％オフ）で予約受付中です（10月21日現在）。
FFシリーズ初となる「HD-2D」グラフィックで描かれる新作RPGがNintendo Switch 2に登場。温かみのあるドット絵と3DCGが融合した映像美で、数百年の時を超えたクリスタルを巡る壮大な物語を描きます。
敵を無力化する「ブレイク」や強力な必殺技「レゾナンス」を駆使するコマンドバトルに加え、クラウドなど歴代主人公の力を宿すジョブシステムも搭載した意欲作。Metacritic（メタスコア）で85点を獲得するなど、メディアからも高い評価を受けています。
「ファイナルファンタジー レゾナンス」の特徴
国内外の各種ゲームメディアでメタスコア85点の高評価
国内メディアの先行プレイレビューや海外メタスコア85点など、往年のFFらしさを継承したクオリティが絶賛されています。
懐かしくも新しい進化を遂げた美麗な「HD-2D」グラフィック
ドット絵と3DCGが融合した映像美を刷新。豊かなキャラの表現やダイナミックなアングルで描くドット表現が魅力です。
ブレイクと必殺技が鍵を握る奥深いコマンドバトル
敵を行動不能にするブレイクや必殺技レゾナンスに加え、歴代FF主人公の力を宿すアビリティ連携で戦略的な戦闘が楽しめます。
まとめ：保証された土台と上積みされた「HD-2D」
おすすめしたいのは、「往年のFFが好きな人」です。本作は2015年～2025年にかけて運営されたスマホ向けRPG「ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス」をベースしたリメイク作品。10年続いた面白さの「土台」に、HD-2Dなど現代の演出表現を上積みしています。面白くないわけがありません。
PS5やNintendo Switch 2、Steamなどで発売する本作。Switch 2版であれば、いつでもどこでも気軽にプレイできます。いま注目の話題作を、ぜひこの機会にチェックしてください。
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