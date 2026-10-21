1996年にナムコから発売されたレースゲーム！

ハムスターは10月21日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス エースドライバー・ビクトリーラップ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 エースドライバー・ビクトリーラップ』を配信すると発表。

配信日は、2026年10月22日。価格は「アーケードアーカイブス」が1500円、「アーケードアーカイブス2」が1800円だ。

『エースドライバー・ビクトリーラップ』は、1996年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたレースゲーム。人気作『エースドライバー』の続編となり、前作からコースを増設し、マシングラフィックも一新されている。

本格的な操作感やレースフィールドもパワーアップ。よりエキサイティングなレースを楽しむことが可能だ。

■2026年10月22日の「アーケードアーカイバー」は『エースドライバー・ビクトリーラップ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年10月22日は『エースドライバー・ビクトリーラップ』特集。

番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第627回 アーケードアーカイバー エースドライバー・ビクトリーラップスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス エースドライバー・ビクトリーラップ

アーケードアーカイブス2 エースドライバー・ビクトリーラップ

ジャンル：レースゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年10月22日

価格：

アーケードアーカイブス：1500円

アーケードアーカイブス2：1800円

プレイ人数：

アーケードアーカイブス：1人

アーケードアーカイブス2：1～4人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス エースドライバー・ビクトリーラップ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 エースドライバー・ビクトリーラップ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

ACE DRIVER VICTORY LAP™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。