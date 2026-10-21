1996年にナムコから発売されたレースゲーム！
『エースドライバー・ビクトリーラップ』が「アケアカ」＆「アケアカ2」にて10月22日に配信決定！
ハムスターは10月21日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス エースドライバー・ビクトリーラップ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 エースドライバー・ビクトリーラップ』を配信すると発表。
配信日は、2026年10月22日。価格は「アーケードアーカイブス」が1500円、「アーケードアーカイブス2」が1800円だ。
『エースドライバー・ビクトリーラップ』は、1996年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたレースゲーム。人気作『エースドライバー』の続編となり、前作からコースを増設し、マシングラフィックも一新されている。
本格的な操作感やレースフィールドもパワーアップ。よりエキサイティングなレースを楽しむことが可能だ。
■2026年10月22日の「アーケードアーカイバー」は『エースドライバー・ビクトリーラップ』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年10月22日は『エースドライバー・ビクトリーラップ』特集。
番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第627回 アーケードアーカイバー エースドライバー・ビクトリーラップスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス エースドライバー・ビクトリーラップ
アーケードアーカイブス2 エースドライバー・ビクトリーラップ
ジャンル：レースゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年10月22日
価格：
アーケードアーカイブス：1500円
アーケードアーカイブス2：1800円
プレイ人数：
アーケードアーカイブス：1人
アーケードアーカイブス2：1～4人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス エースドライバー・ビクトリーラップ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 エースドライバー・ビクトリーラップ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
ACE DRIVER VICTORY LAP™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
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