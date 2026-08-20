1995年にリリースされたレースゲーム！
ナムコの『サイバーサイクルズ』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で配信中！
ハムスターは8月20日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス サイバーサイクルズ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 サイバーサイクルズ』を、新規コンテンツとして配信。価格は、「アーケードアーカイブス」が1500円、「アーケードアーカイブス2」が1800円だ。
『サイバーサイクルズ』は、1995年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたレースゲーム。本作はバイクを模した大型筐体のデザインが特徴で、当時のゲームセンターでも注目を集めた。
近未来のバイクレースを舞台に、特徴の違うマシンから1台を選び、誰よりも速くゴールを駆け抜けよう。
■2026年8月20日の「アーケードアーカイバー」は『サイバーサイクルズ』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年8月20日は『サイバーサイクルズ』特集。
番組は、当時の開発陣を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
●第612回 アーケードアーカイバー サイバーサイクルズスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス サイバーサイクルズ
アーケードアーカイブス2 サイバーサイクルズ
ジャンル：レースゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：配信中（2026年8月20日）
価格：
アーケードアーカイブス：1500円
アーケードアーカイブス2：1800円
プレイ人数：
アーケードアーカイブス：1人
アーケードアーカイブス2：1～4人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス サイバーサイクルズ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 サイバーサイクルズ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
CYBER CYCLES™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
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