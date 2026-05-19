お疲れ様…「学マス」緊急メンテでプロデュースデータ破棄 新シナリオの不具合解消のため
バンダイナムコエンターテインメントは5月18日、アイドル育成SLG「学園アイドルマスター」（以下、学マス）にて、プロデュース機能の緊急メンテナンスを実施した。それにともない、中断していたプロデュースデータが破棄される事態に。
これは、5月16日に実装された新シナリオ「H.I.F編（Hatsuboshi IDOL FESTIVAL）」で不具合が見つかったことによるもの。
内容の詳細は明かされていないが、HIF編の「本戦」後に生成できるメモリーで“意図しないメモリー”が作れてしまう現象を解消するためとしている。
5月18日19時頃から予告なしの緊急メンテが開始し、深夜2時に終了。ユーザーからは「遅くまで対応お疲れさまです」「お体にだけは気を付けて…！」「なんか大変なことになってる」「初、NIA編で長期メンテが必要なバグがなかったの、逆にすごいな」など、見守る声が寄せられていた。
不具合は無事に解消し、現在はプロデュース可能。また、不具合の対象となっていた「メモリー」については「ステージ」の情報だけを破棄。「プロデュース」での編成は可能とのこと。洗い出しと特殊な対応のため、長時間のメンテになったと思われる。
プロデュースデータの削除については「上振れてたデータが消えたぁぁ！」「消えたのショックだけど運営さん遅くまでお疲れ様」「おれの、莉波との成長記録がッ！失われた！」など、絶望の声をあげている人もいた。
不具合の補填については今後告知予定。続報を待とう。
【メンテナンス終了のお知らせ】— 学園アイドルマスター【公式】 (@gkmas_official) May 18, 2026
5/18(月)19:12～、「特定の条件下で本戦後のメモリーにて意図しないメモリーが生成される現象」の解消のために実施しておりました、プロデュース機能の緊急メンテナンスが終了いたしました。…
【ゲーム情報】
タイトル：学園アイドルマスター
ジャンル：歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC（DMM GAMES）
配信日：配信中（2024年5月16日）
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
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