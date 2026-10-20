小惑星の衝突が迫るソウルを舞台にしたナラティブ・パズル・アドベンチャー

NEOWIZは10月20日、同社がパブリッシングし、JINO Gamesが開発を手掛けるナラティブ・パズル・アドベンチャーゲーム『Goodbye Seoul:梨泰院（イテウォン）編』が「Steam Nextフェス」に参加すると発表。Steam Nextフェスの開催期間は、2026年10月20日午前2時～10月27日午前2時まで（日本時間）。

「Steam Nextフェス」は、発売予定の新作ゲームの無料体験版や、開発者によるライブ配信を楽しめる、PCプラットフォーム「Steam」のオンラインイベント。期間中は、『Goodbye Seoul:梨泰院編』の新デモ版を無料でプレイできる［日本語のほか、英語、韓国語、中国語（簡体字）など計10言語も対応］。

■『Goodbye Seoul:梨泰院編』

近未来のソウルを舞台にしたナラティブ・パズル・アドベンチャーゲーム。2.5Dピクセルアートで表現されたソウルを舞台とした個性的な世界観に加え、探索、パズル要素、そして登場人物達の人間関係、謎に包まれた物語が交差する作品となっている。

小惑星の衝突が迫り、混乱の中で廃墟と化したソウル。 主人公の少女ラヨンは、人類最後の希望とされる政府の「宇宙避難計画」の手がかりを求め、荒れ果てた街を探索していく。 探索の途中で出会う人々は、敵か、それとも味方か。 政府が秘密裏に進める計画に隠された真実とは。 そして、ラヨンを待ち受けるものとは――。

■意見を反映し、既存のデモ版とは異なるプレイ体験

現在、『Goodbye Seoul:梨泰院編』は無料デモ版を公開中。「Steam Nextフェス」でプレイ可能なバージョンでは、寄せられた意見を反映し、既存のデモ版とは異なる内容となっている。パズル、探索、演出、操作に至るまでゲーム全体を改善し、新しいプレイ体験を楽しむことが可能だ。

■廃墟と化した都市ソウル、新たなエリアも公開

廃墟と化したソウルを探索し、さまざまな人々との出会いを通じて、物語が展開していく。新しいデモ版では、既存のデモ版では登場しなかった、新たなエリアも公開。これまで明かされなかった物語、人間模様を垣間見られる。

■さらなる没入感！ 新パズル要素、ビジュアルや演出を強化

公開される新エリアでは、新たなパズル要素も追加。また、ビジュアルや演出を改善し、物語への没入感を高めている。背景やオブジェクトなどのアート要素の修正・強化、背景のディテール、効果音の追加なども施している。

加えて、操作性やプレイの快適さも改善。これにより、従来のプレイの流れを維持しつつ、探索や謎解きを通じて、より“Googbye Seoulの世界”を堪能できるようになっている。

■新しいキービジュアルを公開

「Steam Nextフェス」を記念して、新しいキービジュアルを公開。新キービジュアルは、ゲームの主な舞台であるソウルを背景に、災害後の雰囲気や登場人物の心情を表現している。

JINO Games 代表 キム・ジノ氏 「以前のベータテストでは、プレイヤーの皆さんが、実際にプレイして感じた点や改善が必要な部分を確認することができました。いただいたご意見・ご要望をもとに、一部の要素を修正・強化しています。 また、今回の「Steam Nextフェス」用デモ版では、既存のデモ版よりもプレイ可能な範囲を拡大し、新エリアや新しいパズル要素を追加しました。既存のデモ版をプレイした方も、今回追加した部分を是非体験いただきたいです。 正式リリース時には、より良いゲームをお届けできるよう尽力してまいります」

【『Goodbye Seoul:梨泰院編』既存のデモ版画面】

【ゲーム情報】

タイトル：『Goodbye Seoul:梨泰院編』

ジャンル：ナラティブ・パズル・アドベンチャーゲーム

配信：NEOWIZ

開発：JINO Games

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：近日予定

価格：未定