NEOWIZは12月24日、チェーンアクションゲーム『SANABI』（サンナビ）の新ダウンロードコンテンツ『SANABI: A HAUNTED DAY』（サンナビ ア・ホーンデッド・デイ）のNintendo Switch版を配信すると発表。配信日は2026年1月15日で、『SANABI』を持っている人は無料でダウンロードできる。

また、本日より、『SANABI』本編とDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』がセットになったパッケージ版『SANABI SIGNAL REDUX EDITION』の予約受付を開始している。こちらの発売日は2026年2月26日予定、価格は3960円だ。

■スピンオフDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』

本作は、『SANABI』本編にも登場し、主人公（准将）の部下だった「ソン少佐」の物語を描くスピンオフ作品。

二段ジャンプやショットガンの反動を利用した移動など、チェーンフックを使用したSANABI本編とは一味違った、新空中アクションを楽しめる。

13年前、ソン少佐は上司の不当な指示に従い、漢陽郊外の怪しい廃棄場へ。

そこで彼女を待ち受けていたのは、降り注ぐ銃弾、爆発……

そして、鉄虎勲章を手にした准将だった!?

■パッケージ版『SANABI SIGNAL REDUX EDITION』

『SANABI』本編とDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』がセットになり、特典付きの特別パッケージ版も発売。本日12月24日より予約受付を開始し、特典として、予約者全員に特製アクリルスタンドをプレゼント。なお、来年2026年2月（26日予定）の予約販売終了後、順次発送となる。

■開発：WONDER POTION 『SANABI: A HAUNTED DAY』担当者コメント

「今回のNintendo Switch版の発売を通じて、より多くの方にSANABIおよびDLCを体験いただけたら幸いです。特典アクリルスタンド付きのパッケージ版も、ファンの方に喜んでいただければと思います」

【ゲーム情報】

タイトル：『SANABI: A HAUNTED DAY』

ジャンル：2Dアクション

配信：NEOWIZ

開発：WONDER POTION

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：2026年1月15日

価格：無料（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

タイトル：SANABI SIGNAL REDUX EDITION

ジャンル：2Dアクション

販売：NEOWIZ

開発：WONDER POTION

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2026年2月26日予定

価格：3960円（パッケージ版）

CERO：B（12才以上対象）

©NEOWIZ & WONDERPOTION. All rights reserved