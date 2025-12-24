『SANABI』スピンオフDLCのパッケージ版！
『SANABI: A HAUNTED DAY』Nintendo Switch版が2026年1月15日にリリース！
NEOWIZは12月24日、チェーンアクションゲーム『SANABI』（サンナビ）の新ダウンロードコンテンツ『SANABI: A HAUNTED DAY』（サンナビ ア・ホーンデッド・デイ）のNintendo Switch版を配信すると発表。配信日は2026年1月15日で、『SANABI』を持っている人は無料でダウンロードできる。
また、本日より、『SANABI』本編とDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』がセットになったパッケージ版『SANABI SIGNAL REDUX EDITION』の予約受付を開始している。こちらの発売日は2026年2月26日予定、価格は3960円だ。
■スピンオフDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』
本作は、『SANABI』本編にも登場し、主人公（准将）の部下だった「ソン少佐」の物語を描くスピンオフ作品。
二段ジャンプやショットガンの反動を利用した移動など、チェーンフックを使用したSANABI本編とは一味違った、新空中アクションを楽しめる。
13年前、ソン少佐は上司の不当な指示に従い、漢陽郊外の怪しい廃棄場へ。
そこで彼女を待ち受けていたのは、降り注ぐ銃弾、爆発……
そして、鉄虎勲章を手にした准将だった!?
■パッケージ版『SANABI SIGNAL REDUX EDITION』
『SANABI』本編とDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』がセットになり、特典付きの特別パッケージ版も発売。本日12月24日より予約受付を開始し、特典として、予約者全員に特製アクリルスタンドをプレゼント。なお、来年2026年2月（26日予定）の予約販売終了後、順次発送となる。
■開発：WONDER POTION 『SANABI: A HAUNTED DAY』担当者コメント
「今回のNintendo Switch版の発売を通じて、より多くの方にSANABIおよびDLCを体験いただけたら幸いです。特典アクリルスタンド付きのパッケージ版も、ファンの方に喜んでいただければと思います」
【ゲーム情報】
タイトル：『SANABI: A HAUNTED DAY』
ジャンル：2Dアクション
配信：NEOWIZ
開発：WONDER POTION
プラットフォーム：Nintendo Switch
配信日：2026年1月15日
価格：無料（ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
タイトル：SANABI SIGNAL REDUX EDITION
ジャンル：2Dアクション
販売：NEOWIZ
開発：WONDER POTION
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2026年2月26日予定
価格：3960円（パッケージ版）
CERO：B（12才以上対象）
©NEOWIZ & WONDERPOTION. All rights reserved