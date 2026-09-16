「英雄伝説」シリーズ第3弾にして、「ガガーブトリロジー」の一作目！
日本ファルコムがNEOWIZと『英雄伝説III 白き魔女』のPC／コンシューマー向けの商品化ライセンス契約を締結！
日本ファルコムは9月16日、同社が保有するIP『英雄伝説III 白き魔女』について、PCおよびコンシューマ向けの開発、グローバル市場でのリリースに向けてNEOWIZと商品化ライセンス契約を締結したと発表。
『英雄伝説III 白き魔女』は、「英雄伝説」シリーズの第3弾にあたる作品で、同社が1994年にPC-9801用タイトルとしてリリースしたRPG作品。「物語る意志」をコンセプトに、緻密な世界観描写やストーリー性を重視した独自のRPGとして、「詩うRPG」と称され、多くのPCゲームユーザーから評価を受けた。
少年ジュリオと少女クリス。2人の巡礼の旅を軸に、旅先で出会う人々との交流や、物語の展開に応じて変化していく登場人物たちの関係性、ゲームユーザーの記憶に残る印象的な音楽演出などを通じて、ティラスイールと呼ばれる世界を舞台にした壮大な物語が描かれる。
本作は後にシリーズ作品としてリリースされた『英雄伝説IV 朱紅い雫』『英雄伝説V 海の檻歌』とあわせて「ガガーブトリロジー」3部作の構成をとっており、作品毎に異なる地域・登場人物の目線で描かれる、後の「英雄伝説 軌跡」シリーズの原点になっている。
また、日本ファルコム創立40周年を記念して開催されたゲームメディアのアンケート企画では、“現行機で発売して欲しい作品やシリーズ”部門で「ガガーブトリロジー」3部作が第1位を獲得している。
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