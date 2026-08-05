パッケージ版も発売決定！
Switch 2『Lies of P: コンプリート エディション』のDL版を8月6日0時より配信！DLC『Lies of P: Overture』も収録
NEOWIZは8月5日、ROUND8 Studio開発のアクションRPG『Lies of P：コンプリート エディション』のNintendo Switch 2版の配信日を発表。配信日は2026年8月6日、価格は7980円だ。
『Lies of P：コンプリート エディション』は、本編『Lies of P』に加え、昨年リリースされゲーム評論家やファンから絶賛されたDLC（ダウンロードコンテンツ）『Lies of P: Overture』など、すべてのコンテンツを収録。Nintendo Switch向けにパフォーマンスが最適化されており、発売後のアップデートにより、携帯モードでもさらに美しく滑らかなグラフィックで楽しむことが可能だ。
また、DLCのリリース時に追加された、難易度変更や各種チャレンジモードも含んでいる。
なお、今回発売するデジタル版に加え、「iam8bit」との提携により、本編『Lies of P』とDLC『Lies of P: Overture』の両方を収録したパッケージ版も提供決定。現在、iam8bitなどで予約を受け付けており、2026年10月2日発売となる。
『Lies of P』と『Lies of P: Overture』は、全世界で累計販売本数400万本（サブスクリプションを除く）を突破した人気作。主人公「ゼペットの人形」と舞台となるクラット（街）に登場するキャラクターたちが織りなす、悲しくも美しい物語が共感され、世界中で熱狂的なファンコミュニティが築かれている
●ROUND8 Studio ゲームディレクター チェ・ジウォン氏 コメント
Nintendo Switch版の発売は、私たちにとって新たな歴史的瞬間です。長い間お待ちいただいた任天堂ファンの皆様に、プレイヤーを第一に考えた体験をお届けできるよう、この『Lies of P: コンプリート エディション』の開発に尽力いたしました。
『Lies of P』は開発チームの努力と情熱の結晶であり、いつも支えてくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます。
【ゲーム情報】
タイトル：Lies of P：コンプリート エディション
ジャンル：アクションRPG
配信：NEOWIZ
開発：ROUND8 Studio
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
配信日：
ダウンロード版：配信中（2026年8月6日）
パッケージ版：2026年10月2日予定
価格：7980円（ダウンロード版）／7900円（パッケージ版）
CERO：D（17才以上対象）
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