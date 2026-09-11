ディースリー・パブリッシャーは9月11日、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2026」ディースリー・パブリッシャーブース（ブース番号：Hall5 05-C03）の主な出展タイトルやステージイベントの詳細を公開。TGS2026の会期は、2026年9月17日～21日まで（一般公開日は9月19日～21日まで）。

TGS2026では、『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』をはじめとした最新ゲームタイトルの試遊だけでなく、今年で発売15周年を迎える『ドリームクラブZERO』のスペシャルトークショーも実施決定。

そのほかにも来場者から参加を募る白熱のゲーム大会など、バラエティ豊かなプログラムを実施予定となっている。

▼東京ゲームショウ2026 ディースリー・パブリッシャー 特設ウェブサイト

https://www.d3p.co.jp/tgs2026/

■東京ゲームショウ2026 ディースリー・パブリッシャー 出展タイトル

●『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』

（試遊・ステージイベント）

●『地球防衛軍６ for Nintendo Switch 2』

（試遊）

●『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』

（試遊・ステージイベント）

●『学校であった怖い話と晦-つきこもり』

（ステージイベント）

●『鬼忍降魔録 ONI』～『幕末降臨伝 ONI』

（ステージイベント）

●『ドリームクラブZERO』

（ステージイベント）

●『世界のテーブルゲーム＆遊びコレクション60＋』

（映像出展）

●『あのゲー1+2＆激（略）』

（映像出展）

■ステージイベント情報

D3Pブースでは東京ゲームショウ開催中、さまざまなステージイベントを行う予定だ。各タイトルの紹介やゲーム大会、ゲストを招いてのトークショーなど、内容は盛りだくさん。

これから発売するタイトルや発売中のタイトルも含めて、D3Pのゲームの魅力をまるっとお届け！ ステージイベントの模様はYouTube Liveやニコニコ生放送などで生配信するので、会場に来れない人もオンラインで楽しもう。

●『地球防衛軍』シリーズ メディアブリーフィング（ビジネスデイ）

『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』『地球防衛軍６ for Nintendo Switch 2』、そしてシリーズ最新作『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』の最新情報をお届け。歴代の地球防衛軍シリーズを手がける岡島プロデューサーが登壇し、各タイトルの魅力やパワーアップポイントなどを、ゲームプレイも交えて余すことなく伝える。

日時：第1回 17日11時～11時45分／第2回 17日13時30分～14時15分／第3回 18日13時30分～14時15分

出演：岡島信幸氏（D3Pプロデューサー）／MC 篠原みなみさん

●『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』

物量地獄を生き延びろ！5分間生存チャレンジ！（ビジネスデイ・一般公開日）

シリーズ最大の物量を誇る『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』のTGS特別ミッションに挑戦するステージ。4人1組でチームを組み、誰か1人でも5分間生存できたら勝利！ 一般公開日には、チャレンジに参加するEDF隊員も当日ブースで募集する。

日時：第1回 17日15時～16時／第2回 18日15時～16時／第3回 19日15時15分～16時15分／第4回 20日16時～16時45分／第5回 21日15時～15時30分

出演：

ビジネスデイ：岡島信幸氏（D3Pプロデューサー）／MC 篠原みなみさん

一般公開日：岡島信幸氏（D3Pプロデューサー）／篠原みなみさん／宮本彩希さん（19・21日）／MC 吉崎智宏

●EDF前線キャンプ（一般公開日）

シリーズ最新作『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』の開発の最前線に迫るステージ。『地球防衛軍６』からのパワーアップポイントや本作ならではの魅力を岡島プロデューサーが解説。ステージ後半ではMCもゲームプレイに挑戦する。

日時：第1回 19日10時30分～11時15分／第2回 20日10時30分～11時15分／第3回 21日10時30分～11時15分

出演：岡島信幸氏（D3Pプロデューサー）／MC 姫野桜都さん

●EDF最新作実況プレイ！

『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』（一般公開日）

MCによる『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』のゲームプレイを通して、本作の魅力をさらに深堀りseries！ 最大をうたう圧倒的物量感はもちろん、武器カスタマイズなどの気になる新要素も詳しく紹介する。

日時：第1回 19日11時45分～12時30分／第2回 21日11時45分～12時30分

出演：岡島信幸氏（D3Pプロデューサー）／MC 吉崎智宏さん

●新兵大募集！そして訓練！

『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』『地球防衛軍６ for Nintendo Switch 2』（一般公開日）

Nintendo Switch 2で新たによみがえる、新規入隊にもぴったりの注目タイトル『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』『地球防衛軍６ for Nintendo Switch 2』の魅力や、Switch 2版ならではの新機能などを紹介。2人のMCによる画面分割プレイも初公開する。

日時：第1回 19日13時30分～14時15分／第2回 21日13時30分～14時15分

出演：岡島信幸氏（D3Pプロデューサー）／MC 吉崎智宏さん／姫野桜都さん

●EDFオフィシャルグッズショーケース（ビジネスデイ・一般公開日）

アニメ・ゲームグッズのクリエイターブランド「いいじゃん」より販売される、バラエティあふれる『地球防衛軍』公式コラボグッズを一挙紹介。ディースリー・パブリッシャーの公式ストア「D3P WEB SHOP」の新作グッズ情報もお届け。ブース内には各種グッズ展示コーナーも用意しているので、ぜひチェックしよう。あれもこれも見ていたら思わず買いたくなっちゃうかも!?

日時：第1回 17日12時15分～13時／第2回 18日12時15分～13時／第3回 19日14時15分～14時45分／第4回 20日11時30分～12時／第5回 21日14時15分～14時45分

出演：

ビジネスデイ：鈴木将史さん（いいじゃん社長）、清水謙士郎さん（D3P WEB SHOP店長）／MC 篠原みなみさん

一般公開日：清水謙士郎さん（D3P WEB SHOP店長）、鎌田篤さん（D3P広報）／MC 姫野桜都さん（19・21日）／吉崎智宏（20日）さん

●『学校であった怖い話と晦-つきこもり』『鬼忍降魔録 ONI』～『幕末降臨伝 ONI』

飯島多紀哉クリエイタートーク（ビジネスデイ）

発売中の傑作ホラーアドベンチャー『学校であった怖い話』『晦-つきこもり』、そしてNintendo Switch版の発売が発表された伝説の和風RPG『鬼忍降魔録 ONI』～『幕末降臨伝 ONI』。これらの名作を世に送り出してきたクリエイター・飯島多紀哉氏をスペシャルゲストに迎え、各タイトルの紹介や制作秘話を紐解いていく。

日時：18日11時～11時45分

出演：飯島多紀哉氏／藤田峻輔氏（D3Pプロデューサー）／MC 篠原みなみさん

●『ドリームクラブZERO』15周年記念トーク（一般公開日）

2011年にリリースされた恋愛シミュレーションゲーム『ドリームクラブZERO』の発売15周年を記念したトークショーを3日連続開催。毎日スペシャルゲストを迎えてトークセッションをお届けする。今のところどんな内容になるかは誰もわらない。期待しないで楽しみにしよう。

日時：第1回 19日12時45分～13時15分／第2回 20日12時～12時30分／第3回 21日12時45分～13時15分

出演：篠原みなみさん／宮本彩希さん（19・21日）／後藤邑子さん（21日）／ドリームエックスクリエイト代表（予定）／MC 姫野桜都さん

●『地球防衛軍６.２』公式生放送

～物量地獄へようこそ。パーティ会場はここだ！～（一般公開日）

10月より本格始動する『地球防衛軍６.２』公式生放送を一足先にTGSで公開。本放送の番組MCを会場に迎えて『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』をはじめとした新作タイトルを一緒に大紹介する。もちろん公式生放送ならではの視聴者プレゼントも用意しているので、乞う期待！

日時：

20日：前半 13時～14時

（『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』／『地球防衛軍６ for Nintendo Switch 2』）

後半 14時30分～15時30分

（『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』）

出演：岡島信幸氏（D3Pプロデューサー）／MC 優木かなさん／橋本ちなみさん

■東京ゲームショウ2026出展記念

フォロー＆リポストキャンペーンも9月16日まで開催中！

▼キャンペーンポストURL

https://x.com/D3_PUBLISHER/status/2092086028832313540

【「東京ゲームショウ2026」ディースリー・パブリッシャー 出展概要】

会期：

ビジネスデイ：2026年9月17日～18日10時～17時

一般公開日：2026年9月19日～20日9時30分～17時／9月21日9時30分～16時

場所：幕張メッセ Hall5 05-C03