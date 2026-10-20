カニもアワビも、伊勢海老まで食べ放題！ 新宿に13000円の豪華焼肉タベホ

東京・新宿三丁目に店を構える焼肉「和牛ホルモンWAIGAYA」は、高級和牛焼肉食べ放題コースを提供中。追加料金を支払うことで、伊勢海老・鮑・蟹も好きなだけ楽しめる「海鮮食べ放題」も可能になります。

高級和牛焼肉に＋1000円で伊勢海老・鮑・蟹が食べ放題！

「和牛ホルモンWAIGAYA」は、和牛焼肉やホルモンなどを提供するお店。

対象となる「究極の焼肉食べ放題コース」（1万2000円）は、牛タンの盛り合わせをスターターに、和牛たれユッケや和牛ねぎ塩ユッケ、牛刺し、白センマイ刺しなど、全100品以上をそろえた豪華な食べ放題コースです。



このコースにプラス1000円することで、伊勢海老またはオマール海老、アワビ、カニも食べ放題になります。追加後の料金は税込1万3000円です。

海鮮食べ放題では、伊勢海老・鮑・蟹の3種類を用意しています。決められた盛り合わせを最初に注文する形式ではなく、食べたい海鮮を自由に選べます。追加に数量や回数の制限はありません。

利用時間は150分で、店内のQRオーダーから好きな海鮮を何度でも注文できます。ラストオーダーは利用開始から120分後です。なお、同じグループの全員が海鮮食べ放題を注文する必要があります。

■「海鮮食べ放題」概要

店舗名：和牛ホルモンWAIGAYA

実施期間：常設

対象：1万2000円の高級和牛焼肉食べ放題コースを注文した人

追加料金：1人1000円 ※追加後の料金は1人1万3000円

海鮮内容：伊勢海老、鮑、蟹

利用時間：150分

ラストオーダー：開始から120分

注文方法：店内のQRオーダー

営業時間：

ランチ 11時30分〜15時（月～金L.O.14時／土日祝L.O.14時30分）

ディナー 17時〜22時30分（L.O.21時30分）

所在地：東京都新宿区新宿3丁目13-5 クリハシビルB2F

公式サイト：https://wagyu-hormone-waigaya.com/



※海鮮の内容は仕入れや在庫状況によって品切れや変更となる場合があり、サービス自体も予告なく変更・終了する場合がある

焼肉店なのに海鮮も食べ放題！

焼肉店で伊勢海老やアワビ、カニまで食べ放題になるというのは、ちょっと意外な組み合わせですね。



合計1万3000円なのでブラッと気軽に～とはいきませんが、肉も海鮮も好きな人には気になる内容ではないでしょうか。

※価格は税込み表記です。