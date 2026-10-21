すき家の「麻辣湯鍋」が帰ってくる！ 昨年好評のシビ辛メニューが復活

すき家は、10月27日9時より「牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食」「牛すき鍋定食」を販売します。

昨年好評だった「麻辣湯鍋」が復活！

すき家では毎年、肌寒くなるこの時期に鍋商品を販売しています。今年も、昨年好評だったという「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」が登場します。

▲「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」（ごはんミニ）960円（並盛）990円（ごはん大盛）1040円

唐辛子や花椒、練り胡麻、すり胡麻、ピーナッツペーストなどを使用したスープが特徴。しびれる辛さの中にコクを感じられる味わいに仕上げたといいます。

具材には牛肉のほか、もちもちとした食感の板春雨などを使用。別添えの麻辣オイルを加えることで、スパイスの香りをさらに楽しめるそうです。

▲「牛・胡麻麻辣湯鍋」単品 860円



テイクアウトが可能。電子レンジ対応容器、またはコンロで温められるアルミ鍋から容器を選ぶことができます。

また、定食だけでなく、鍋単品も用意されています。

定番の「牛すき鍋定食」もリニューアル

また、毎年恒例の「牛すき鍋定食」も登場します。

▲「牛すき鍋定食」（たまご1個）（ごはんミニ）920円（並盛）950円（ごはん大盛）1000円

牛肉や、1日の摂取目安の半量が摂れる野菜、うどんなど、たっぷりの具材を熱々の鍋で味わえる定食です。

今年は野菜の調理方法を見直し、野菜本来の甘みや旨み、シャキシャキとした食感を一層楽しめる一品に仕上げたそうです。

セットのたまごは、溶き卵にしたり、卵とじにしたりと、好みに合わせて楽しめます。

▲「牛すき鍋」単品（たまご1個）820円

すき家で麻辣湯！ 今年も食べられるのがうれしい

麻辣湯といえば、しびれる辛さとスパイスの香りが魅力。昨年すき家に登場した際には、牛丼チェーンで麻辣湯が食べられるという意外性もありました。

そんな麻辣湯鍋が今年も復活！ 牛肉にもちもちの板春雨、さらに別添えの麻辣オイルまで付いているのがそそられます。

昨年食べた人も、食べ逃した人も、今年の登場を楽しみにしていたのではないでしょうか。





・発売日：2026年10月27日

（※文中の価格はすべて税込）