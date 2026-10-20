サッポロ「超・濃いめ」に初の無糖レモンサワーが数量限定で登場！

サッポロビールは10月14日、「サッポロ 超・濃いめ」ブランド初の無糖商品として、缶タイプの「サッポロ 超・濃いめのレモンサワー 無糖」を全国で数量限定発売しました。

また、炭酸水などで割って楽しむ「サッポロ 超・濃いめのレモンサワーの素 無糖」も同日より展開しています。

サッポロ「超・濃いめ」ブランド初の無糖レモンサワーが登場！

缶タイプとレモンサワーの素を発売

いずれも、無糖でありながら濃い果実感を楽しめるレモンサワーです。レモン果汁とレモン漬け込み酒を一部使用した濃いめ製法に加え、奥行きのある香りやコクが特徴の柑橘エキスを使用しています。

▲サッポロ 超・濃いめのレモンサワー 無糖 350ml缶 オープン価格

▲サッポロ 超・濃いめのレモンサワー 無糖 500ml缶 オープン価格

缶タイプの「サッポロ 超・濃いめのレモンサワー 無糖」は、350ml缶と500ml缶の2種類を展開。

アルコール分は7％で、無糖ながら満足感のある濃いめのレモン味が特徴といいます。レモン果汁とレモン漬け込み酒を一部使用し、柑橘エキスによる香りやコクも加えています。

パッケージはブルーグレーを基調とし、無糖らしい清涼感と満足感のある濃さを表現しています。全国で数量限定販売します。

▲サッポロ 超・濃いめのレモンサワーの素 無糖 オープン価格

「サッポロ 超・濃いめのレモンサワーの素 無糖」は、500mlびん入りのリキュールで、アルコール分は25％です。

缶タイプと同様に、レモン果汁とレモン漬け込み酒を一部使用した濃いめ製法を採用し、柑橘エキスを加えています。無糖で仕上げた、濃いめのレモン味が特徴です。

無糖でもレモンの濃さはしっかり！

甘さを抑えながら、しっかりとしたレモンの果実感を楽しめるという今回の新商品。自分で濃さを調整しながら飲みたい時には、レモンサワーの素も気になるところです。

缶タイプとびん入りの2種類から、好みのスタイルで楽しんでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。