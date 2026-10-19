チョコ高騰のなか198円！ ファミマの「本気のチョコがけパン」3種を発売

ファミリーマートは10月20日より、チョコレートを使った「本気のチョコがけパン」シリーズ3商品を全国の店舗で発売します。

ファミマ「本気のチョコがけパン」3種が登場！

とろっ・ザクッ・パリッの食感を楽しむチョコパン

今回登場するラインアップは、「本気のチョコクリームパン」「本気のチョコデニッシュメロンパン」「本気のチョコクイニーアマン」で、いずれも価格は198円です。

チョコレートの味わいに加え、クリームのなめらかさやビスケット生地のザクザク感、アメフィリングのパリッとした食感など、それぞれ異なる特徴を楽しめるシリーズです。

3種類のカカオ豆を原料とするカカオマスを使った、ファミリーマートオリジナルのチョココーティングを採用しています。

▲本気のチョコクリームパン 198円

チョコクリームを包んで焼き上げたパンに、さらにチョコクリームを注入し、表面をチョコでコーティングしています。

パンの中に入ったクリームと表面のチョコが重なり、ひと口目からチョコの味わいが広がるという仕立てです。

▲本気のチョコデニッシュメロンパン 198円

デニッシュ生地にチョコ風味のビスケット生地をかぶせ、角切りチョコをトッピングしたメロンパンです。

さらに表面をチョコでコーティングし、ビスケット生地と角切りチョコが重なるザクッとした食感を楽しめるといいます。

▲本気のチョコクイニーアマン 198円

チョコクリームを包んだチョコ風味のデニッシュ生地に、発酵バター入りのアメフィリングを絞って焼き上げ、表面をチョコでコーティングした商品です。

香ばしく焼き上げたアメフィリングとチョコによるパリッとした食感に加え、チョコの味わいと発酵バターの風味が特徴です。

■ファミペイで20円引きクーポン＆公式Xキャンペーンも

また、発売に合わせてキャンペーンも実施。10月20日～11月9日の期間、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示してファミマルBakeryの対象商品を購入すると、次回のファミマルBakery商品に使える20円引きクーポンがもらえます。

さらに、ファミリーマート公式Xアカウントをフォローし、対象ポストに「＃ファミマ本気のチョコがけパン」を付けて引用リポストすると、抽選で1万人に対象商品いずれか1品の無料クーポンが当たるキャンペーンも実施します。期間は10月20日10時～10月26日23時59分です。

チョコ高騰のなか198円！

チョコレートの価格が高騰する中でも、チョコのおいしさを気軽に楽しんでほしいという今回の「本気のチョコがけパン」シリーズ。



チョコをたっぷり使ったパンが各198円というのは、うれしいですね。ファミマさん、がんばってくれています！



クリームパン、メロンパン、クイニーアマンと、それぞれ食感も違うので、どれがいちばんチョコ感が強いのか、3種類食べ比べてみたくなります。

・発売日：2026年10月20日

※価格は税込み表記です。