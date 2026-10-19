直径約40cmのXLピザ、箱がお面に!? ドミノの“デカ盛り級”ハロウィン

ドミノ・ピザは10月26日～11月3日の期間、対象のXLサイズのピザを注文すると、特別仕様の「ハロウィンボックス」で届けるキャンペーンを実施します。
ピザを食べ終わったら、お面に変身！
「ハロウィンボックス」は、直径約40cmのXLサイズのピザが入る特別仕様の箱です。ピザを食べ終わったあとには、顔をはめられる巨大なお面に変身する仕掛けが施されています。
箱には目・鼻・口のパーツにミシン目が入っており、パーツを取り外して上部を切り離すと、顔をはめられるお面になります。
ドミノ・ピザでは、ピザを囲んで楽しんだあとに、お面をつけて写真を撮るなど、ハロウィンパーティーでの活用を提案しています。
対象となるのは、「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgスパイシーウルトラチーズ」「ニューヨークスタイル ペパロニラバー」「ニューヨークスタイル チーズラバー」のXLサイズ4商品です。「ほぼ1kgウルトラチーズ」と「ほぼ1kgスパイシーウルトラチーズ」は、10月1日から開催中の「デカ盛り祭 秋の陣」で販売されているメニューです。
＜対象商品例＞
▲「ほぼ1kgウルトラチーズ」
「ほぼ1kgウルトラチーズ」は、直径約40cmの生地に、ほぼ1kgのモッツァレラチーズをトッピングしたピザ。チーズのボリュームが特徴です。
▲「ほぼ1kgスパイシーウルトラチーズ」
「ほぼ1kgスパイシーウルトラチーズ」は、たっぷりのチーズにチリガーリックパウダーをトッピングした商品。チーズのコクに、ガーリックの香りとほどよい辛みを加えています。
両商品とも、XLサイズの価格はデリバリー4999円、持ち帰り3499円です。
食べ終わった箱まで楽しめるとは！
直径約40cmの巨大ピザというだけでもインパクトがありますが、食べ終わったら、今度は箱がお面になるとは！
大きなピザをみんなで囲んで、最後は巨大なお面をつけて記念撮影。ハロウィンの集まりで盛り上がりそうですね。
なお「ハロウィンボックス」は数量限定のため、売り切れ時点で終了となるそうなので、期間中でも早めの注文がおすすめです！
（※文中の価格はすべて税込）
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