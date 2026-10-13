LINE、既読をつけずに過去のメッセージまで読める新機能　Androidにも対応

LINEヤフーは10月7日、トークルームを開くことなく、既読をつけずに過去のメッセージまで確認できる「スクロールプレビュー」機能を公式サイトで紹介した。Androidスマートフォンにも対応し、現在は無料で利用できる。

LINEのトークリストで確認したいトークを長押しすると、メッセージのプレビュー画面が表示される。画面を上下にスクロールすれば、最新のメッセージだけでなく、過去のやり取りもさかのぼって読むことができる。プレビュー画面の外側をタップして閉じれば、相手に「既読」は付かない。

これまでもiPhoneなどのiOS端末では、トークルームを長押しして一部のメッセージをプレビューできたが、新機能ではスクロールして過去のやり取りまで確認できるようになった。さらに、Androidスマートフォンでも同様の操作が可能になった。

利用するには、LINEアプリをバージョン26.15.0以降にアップデートし、「ホーム」→「設定」→「LINEラボ」から「スクロールプレビュー」をオンにする。1対1のトークやグループトークのほか、公式アカウントやオープンチャットなどにも対応する。スマートフォン版とiPad版で利用できるが、PC版やAndroidのサブ端末は対象外だ。

なお、スクロールプレビューは現在、試験的な機能を公開する「LINEラボ」で無料提供されているが、将来的には有料サービス「LYPプレミアム」の特典に移行する予定だ。無料提供の終了時期は明らかにされておらず、予告なく利用できなくなる場合もある。