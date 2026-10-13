LINE、既読をつけずに過去のメッセージまで読める新機能　Androidにも対応

LINEヤフーは10月7日、トークルームを開くことなく、既読をつけずに過去のメッセージまで確認できる「スクロールプレビュー」機能を公式サイトで紹介した。Androidスマートフォンにも対応し、現在は無料で利用できる。
LINEのトークリストで確認したいトークを長押しすると、メッセージのプレビュー画面が表示される。画面を上下にスクロールすれば、最新のメッセージだけでなく、過去のやり取りもさかのぼって読むことができる。プレビュー画面の外側をタップして閉じれば、相手に「既読」は付かない。
これまでもiPhoneなどのiOS端末では、トークルームを長押しして一部のメッセージをプレビューできたが、新機能ではスクロールして過去のやり取りまで確認できるようになった。さらに、Androidスマートフォンでも同様の操作が可能になった。
利用するには、LINEアプリをバージョン26.15.0以降にアップデートし、「ホーム」→「設定」→「LINEラボ」から「スクロールプレビュー」をオンにする。1対1のトークやグループトークのほか、公式アカウントやオープンチャットなどにも対応する。スマートフォン版とiPad版で利用できるが、PC版やAndroidのサブ端末は対象外だ。
なお、スクロールプレビューは現在、試験的な機能を公開する「LINEラボ」で無料提供されているが、将来的には有料サービス「LYPプレミアム」の特典に移行する予定だ。無料提供の終了時期は明らかにされておらず、予告なく利用できなくなる場合もある。
🤖Androidユーザーの皆さんへ 始業直前に届いたLINE💬 返信する時間はないけど、メッセージは読みたい— そんなとき、既読を付けずにササっとメッセージを確認できる機能が誕生しました！🙌 ※スクロールプレビューは無料体験期間中 https://t.co/fUAgVlz3zY— LINE (@LINEjp_official) October 13, 2026
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります