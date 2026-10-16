任天堂は10月16日、ゲーム機「Nintendo Switch 2」「Nintendo Switch」の修理価格の改定を行うと告知した。11月16日到着ぶんより実施される。変更される価格は以下の通り。

【Nintendo Switch 2】

●CPU基板：2万7500円→ 3万7400円（＋9900円）

●液晶ユニット、CPU基板の一部部品：1万5400円→ 1万6500円（＋1100円）

●CPU基板、液晶ユニット以外の部品（バッテリーなど）：9900円→ 1万1000円（＋1100円）

●CPU基板、液晶ユニット以外の部品（音のトラブルなど）：7150円→ 8250円（＋1100円）

【Nintendo Switch（有機ELモデル）】

●CPU基板：1万6500円→ 2万6400円（＋9900円）

●有機ELディスプレイ、CPU基板の一部部品：1万2100円→ 1万3200円（＋1100円）

●CPU基板、有機ELディスプレイ以外の部品：6050円→ 7150円（＋1100円）

【Nintendo Switch】

●CPU基板：1万4300円→ 2万4200円（＋9900円）

●液晶ユニット、CPU基板の一部部品：9900円→ 1万1000円（＋1100円）

●CPU基板、液晶ユニット、スタンド以外の部品：6050円→ 7150円（＋1100円）

【Nintendo Switch Lite】

●CPU基板：1万4300円→ 2万4200円（＋9900円）

●液晶ユニット、CPU基板の一部部品：9900円→ 1万1000円（＋1100円）

●CPU基板、液晶ユニット以外の部品：6050円→ 7150円（＋1100円）

値上げの理由は「修理部品の価格高騰」としている。ユーザーからは「本体価格上がれば修理価格も上がるよな」「任天堂ですら値上げせざるを得ないとは…」「もうしんどいね…」「もう新しく買った方が手間とお金かかんないかなぁ」など、理解を示しつつ落胆する声が寄せられていた。