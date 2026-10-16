任天堂、Switch 2の修理費を最大9900円値上げ 11月16日から
任天堂は10月16日、ゲーム機「Nintendo Switch 2」「Nintendo Switch」の修理価格の改定を行うと告知した。11月16日到着ぶんより実施される。変更される価格は以下の通り。
【Nintendo Switch 2】
●CPU基板：2万7500円→3万7400円（＋9900円）
●液晶ユニット、CPU基板の一部部品：1万5400円→1万6500円（＋1100円）
●CPU基板、液晶ユニット以外の部品（バッテリーなど）：9900円→1万1000円（＋1100円）
●CPU基板、液晶ユニット以外の部品（音のトラブルなど）：7150円→8250円（＋1100円）
【Nintendo Switch（有機ELモデル）】
●CPU基板：1万6500円→2万6400円（＋9900円）
●有機ELディスプレイ、CPU基板の一部部品：1万2100円→1万3200円（＋1100円）
●CPU基板、有機ELディスプレイ以外の部品：6050円→7150円（＋1100円）
【Nintendo Switch】
●CPU基板：1万4300円→2万4200円（＋9900円）
●液晶ユニット、CPU基板の一部部品：9900円→1万1000円（＋1100円）
●CPU基板、液晶ユニット、スタンド以外の部品：6050円→7150円（＋1100円）
【Nintendo Switch Lite】
●CPU基板：1万4300円→2万4200円（＋9900円）
●液晶ユニット、CPU基板の一部部品：9900円→1万1000円（＋1100円）
●CPU基板、液晶ユニット以外の部品：6050円→7150円（＋1100円）
値上げの理由は「修理部品の価格高騰」としている。ユーザーからは「本体価格上がれば修理価格も上がるよな」「任天堂ですら値上げせざるを得ないとは…」「もうしんどいね…」「もう新しく買った方が手間とお金かかんないかなぁ」など、理解を示しつつ落胆する声が寄せられていた。
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