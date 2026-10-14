任天堂「モンスターファームアドバンス」などをNintendo Classics向けに配信 「名作キター！」「我が青春よ」
任天堂は10月14日、「Nintendo Switch Online+追加パック」加入者向けサービス「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」にて、新たに「くるりんパラダイス」「メタルスラッグアドバンス」「モンスターファームアドバンス」の3タイトルを追加した。
「くるりんパラダイス」は2002年に発売されたアクションゲーム。ゆっくり回転する棒・ヘリリンを、カベや障害物にぶつけないように進みゴールを目指すゲームだ。
「メタルスラッグアドバンス」は2004年に発売されたアクションシューティングゲーム。特殊工作部隊の新兵となり、南海に浮かぶ孤島への上陸および脱出を目指す。
「モンスターファームアドバンス」は2001年に発売された育成シミュレーションゲーム。「ことば」からモンスターを生み、ブリーダーとして強く育てあげて大会の勝利を目指そう。
ユーザーからは「GBAの名作キター！」「メタルスラッグアドバンス、ちょっとやってみたい」「くるりんスカッシュもお願いします」「あぁ、わが青春のモンスターファームアドバンス」など、多数の喜びの声が寄せられていた。
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