サンマのお供に秋限定ビールはいかが？ 「キリン 秋味」24本セットが16％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「キリン 秋味 350ml×24本」が

Amazonプライム感謝祭先行セールに登場！

秋限定醸造のビール「キリン 秋味 350ml×24本」が、Amazonプライム感謝祭先行セールに登場しています。

過去価格は4,998円のところ、現在は16％オフの4,178円で販売中です。1本あたり約174円で、24本をまとめてストックできます。

「キリン 秋味」の特徴

Amazon商品ページより

「キリン 秋味」は、秋だけの限定醸造で販売されるビールです。麦芽をキリンラガービール比で1.3本分使用し、深いコクと豊かな味わいを実現しています。

アルコール度数は6％。飲みごたえがありながらも、すっきりとした後口に仕上げているといいます。原材料には麦芽、ホップ、米、コーン、スターチを使用しています。

商品ページでは、サンマをはじめとする秋の味覚との相性も紹介されています。紅葉をデザインした季節感のあるパッケージも特徴で、秋の晩酌や季節の贈り物にも適した商品です。

まとめ：秋限定ビールをお得にまとめ買い！

麦芽をたっぷり1.3本分使用した「キリン 秋味」は、深いコクと豊かな味わいが特徴の秋限定ビールです。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、24本セットが過去価格4,998円から16％オフの4,178円で販売中。この機会に、秋の晩酌用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。