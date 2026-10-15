晩酌用のビール、箱買いするなら今！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」24本がプライム感謝祭先行セールでお得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本」が

Amazonプライム感謝祭先行セールに登場！

サッポロビールの「サッポロ生ビール 黒ラベル」350ml缶24本セットが、Amazonプライム感謝祭先行セールの対象商品として販売されています。

過去価格は4,880円のところ、12％オフの4,298円で販売中です。1本あたり約179円で、24本をまとめて購入できます。

「サッポロ生ビール 黒ラベル」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロ生ビール 黒ラベル」は、協働契約栽培の麦芽・ホップを一部使用した生ビールです。旨さ長持ち麦芽を一部採用し、麦のうまみと爽やかな後味、白くクリーミーな泡が特徴とされています。

アルコール度数は5％。350ml缶が24本入ったケース商品で、自宅での晩酌用はもちろん、バーベキューやキャンプなどのアウトドア、イベント用のストックにも活用できます。

商品ページでは、唐揚げや焼き鳥、ピザ、寿司など、幅広い料理と合わせる楽しみ方も紹介されています。飲む際は冷蔵庫でよく冷やし、飲み頃の目安とされる4～8度で楽しむのがおすすめされています。

また、本商品はオリジナルタンブラーが当たる「ザ・パーフェクトカスタマイズタンブラーキャンペーン」の対象となっています。

まとめ：晩酌用のビールをお得にまとめ買い！

麦のうまみやクリーミーな泡、爽やかな後味が特徴の「サッポロ生ビール 黒ラベル」。24本入りのケース商品なので、日々の晩酌用にストックしておきたい人や、週末の集まりに備えたい人にも便利です。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、過去価格から12％オフの4,298円で販売されています。普段から黒ラベルを飲んでいる人は、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。