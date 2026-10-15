アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第274回
晩酌用のビール、箱買いするなら今！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」24本がプライム感謝祭先行セールでお得
2026年10月15日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本」が
Amazonプライム感謝祭先行セールに登場！
サッポロビールの「サッポロ生ビール 黒ラベル」350ml缶24本セットが、Amazonプライム感謝祭先行セールの対象商品として販売されています。
過去価格は4,880円のところ、12％オフの4,298円で販売中です。1本あたり約179円で、24本をまとめて購入できます。
「サッポロ生ビール 黒ラベル」の特徴
Amazon商品ページより
「サッポロ生ビール 黒ラベル」は、協働契約栽培の麦芽・ホップを一部使用した生ビールです。旨さ長持ち麦芽を一部採用し、麦のうまみと爽やかな後味、白くクリーミーな泡が特徴とされています。
アルコール度数は5％。350ml缶が24本入ったケース商品で、自宅での晩酌用はもちろん、バーベキューやキャンプなどのアウトドア、イベント用のストックにも活用できます。
商品ページでは、唐揚げや焼き鳥、ピザ、寿司など、幅広い料理と合わせる楽しみ方も紹介されています。飲む際は冷蔵庫でよく冷やし、飲み頃の目安とされる4～8度で楽しむのがおすすめされています。
また、本商品はオリジナルタンブラーが当たる「ザ・パーフェクトカスタマイズタンブラーキャンペーン」の対象となっています。
まとめ：晩酌用のビールをお得にまとめ買い！
麦のうまみやクリーミーな泡、爽やかな後味が特徴の「サッポロ生ビール 黒ラベル」。24本入りのケース商品なので、日々の晩酌用にストックしておきたい人や、週末の集まりに備えたい人にも便利です。
現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、過去価格から12％オフの4,298円で販売されています。普段から黒ラベルを飲んでいる人は、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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