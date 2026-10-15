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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第274回

晩酌用のビール、箱買いするなら今！ 「サッポロ生ビール 黒ラベル」24本がプライム感謝祭先行セールでお得

2026年10月15日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本」が
Amazonプライム感謝祭先行セールに登場！

　サッポロビールの「サッポロ生ビール 黒ラベル」350ml缶24本セットが、Amazonプライム感謝祭先行セールの対象商品として販売されています。

　過去価格は4,880円のところ、12％オフの4,298円で販売中です。1本あたり約179円で、24本をまとめて購入できます。

アマゾンでサッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本を入手

「サッポロ生ビール 黒ラベル」の特徴
Amazon商品ページより

　「サッポロ生ビール 黒ラベル」は、協働契約栽培の麦芽・ホップを一部使用した生ビールです。旨さ長持ち麦芽を一部採用し、麦のうまみと爽やかな後味、白くクリーミーな泡が特徴とされています。

　アルコール度数は5％。350ml缶が24本入ったケース商品で、自宅での晩酌用はもちろん、バーベキューやキャンプなどのアウトドア、イベント用のストックにも活用できます。

　商品ページでは、唐揚げや焼き鳥、ピザ、寿司など、幅広い料理と合わせる楽しみ方も紹介されています。飲む際は冷蔵庫でよく冷やし、飲み頃の目安とされる4～8度で楽しむのがおすすめされています。

　また、本商品はオリジナルタンブラーが当たる「ザ・パーフェクトカスタマイズタンブラーキャンペーン」の対象となっています。

まとめ：晩酌用のビールをお得にまとめ買い！

　麦のうまみやクリーミーな泡、爽やかな後味が特徴の「サッポロ生ビール 黒ラベル」。24本入りのケース商品なので、日々の晩酌用にストックしておきたい人や、週末の集まりに備えたい人にも便利です。

　現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、過去価格から12％オフの4,298円で販売されています。普段から黒ラベルを飲んでいる人は、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでサッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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