1987年にセタから発売されたシューティングゲーム！

ハムスターは10月14日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス 特殊部隊U.A.G.』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 特殊部隊U.A.G.』を配信すると発表。

配信日は、2026年10月15日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『特殊部隊U.A.G.』は、1987年にセタから発売されたシューティングゲーム。特殊部隊の一員となり、機銃を装備した高速バイクで敵基地の要塞を目指そう。ビルなどの建物を破壊すると、パワーアップアイテムとして砲台の付いたサイドカーが出現。サイドカーにはさまざまな種類があり、弾がより遠くまで飛ぶものや、横方向にしか発射できないものなど、シーンにあわせて選択していこう。

■2026年10月15日の「アーケードアーカイバー」は『特殊部隊U.A.G.』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年10月15日は『特殊部隊U.A.G.』特集。

ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんとなっているので、お見逃しなく。

●第623回 アーケードアーカイバー 特殊部隊U.A.G.ペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス 特殊部隊U.A.G.

アーケードアーカイブス2 特殊部隊U.A.G.

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年10月15日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：各1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス 特殊部隊U.A.G.』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 特殊部隊U.A.G.』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©UNIVERSAL ENTERTAINMENT / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。