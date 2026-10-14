1987年にセタから発売されたシューティングゲーム！
『特殊部隊U.A.G.』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で10月15日に配信決定！
ハムスターは10月14日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス 特殊部隊U.A.G.』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 特殊部隊U.A.G.』を配信すると発表。
配信日は、2026年10月15日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『特殊部隊U.A.G.』は、1987年にセタから発売されたシューティングゲーム。特殊部隊の一員となり、機銃を装備した高速バイクで敵基地の要塞を目指そう。ビルなどの建物を破壊すると、パワーアップアイテムとして砲台の付いたサイドカーが出現。サイドカーにはさまざまな種類があり、弾がより遠くまで飛ぶものや、横方向にしか発射できないものなど、シーンにあわせて選択していこう。
■2026年10月15日の「アーケードアーカイバー」は『特殊部隊U.A.G.』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年10月15日は『特殊部隊U.A.G.』特集。
ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんとなっているので、お見逃しなく。
●第623回 アーケードアーカイバー 特殊部隊U.A.G.ペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス 特殊部隊U.A.G.
アーケードアーカイブス2 特殊部隊U.A.G.
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年10月15日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：各1100円
プレイ人数：1～2人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス 特殊部隊U.A.G.』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 特殊部隊U.A.G.』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT / ©HAMSTER Corporation
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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