1988年にリリースされたゴルフゲーム

ハムスターは10月7日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ファイティングゴルフ』を、PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ファイティングゴルフ』を配信すると発表。

配信日は2026年10月8日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『ファイティングゴルフ』は、1988年にSNKから発売されたゴルフゲーム。飛距離や正確さに特徴がある4人のキャラクターから1人を選び、3種類のラフに2種類のバンカー、海や川に林など、変化に富んだ18ホールに挑む。

各ホールのスタート前にはアドバイスが表示され、さらにはピンまでの距離にあわせて毎回ベストなクラブが選ばれるので、攻略の参考にしよう。

■2026年10月8日の「アーケードアーカイバー」は『ファイティングゴルフ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年10月8日は「ファイティングゴルフ特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第622回 アーケードアーカイバー ファイティングゴルフスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ファイティングゴルフ

アーケードアーカイブス2 ファイティングゴルフ

ジャンル：ゴルフゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年10月8日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ファイティングゴルフ』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ファイティングゴルフ』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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