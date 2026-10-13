ビール24本が3999円！ Amazonプライム感謝祭先行セールで16％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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糖質ゼロのビール24本セットがAmazonプライム感謝祭先行セールに登場！

糖質ゼロとビールらしい飲みごたえを両立した「パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本」が、Amazonプライム感謝祭先行セールに登場しています。

過去価格4,741円のところ、16％オフの3,999円で販売中です。1本あたり約167円で、350ml缶を24本まとめて購入できます。

「パーフェクトサントリービール」の特徴

Amazon商品ページより

「パーフェクトサントリービール」は、サントリーが「ザ・プレミアム・モルツ」や「マスターズドリーム」で培った醸造技術を結集し、ビールの本格的なおいしさと糖質ゼロを両立させたという商品です。

麦芽のうまみを引き出しながら、糖質の元となるでんぷんを分解する「贅沢仕込」と、酵母が糖質を消費するまで発酵させる「贅沢醗酵」を採用。アルコール度数は5.5％で、力強い飲みごたえが特徴です。

まとめ：糖質ゼロビールをお得にまとめ買い！

糖質ゼロと飲みごたえを両立した「パーフェクトサントリービール」。1本あたり約167円で購入できる24本セットは、晩酌用のストックにもぴったりです。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、過去価格4,741円から16％オフの3,999円で販売されています。

毎日の晩酌に糖質ゼロのビールを取り入れたい人は、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。