8年ぶり復活！ カップヌードル「ブラックペッパークラブ」が帰ってくる！

日清食品はカップ麺「カップヌードル ブラックペッパークラブ」（267円）を10月26日に全国で発売します。

8年ぶりに復活！ シンガポールの名物カニ料理をカップ麺に

世界各国で親しまれている料理を素材やレシピにこだわって再現する「世界のカップヌードル」シリーズから、"ブラックペッパークラブ"が登場します。

「カップヌードル ブラックペッパークラブ」は、2018年4月に「カップヌードル エスニックシリーズ」の商品として登場。カニを黒胡椒で炒めて作るシンガポールの名物料理をカップヌードル流にアレンジした商品です。



今回、およそ8年ぶりにリニューアルして復活。



新しくなった「カップヌードル ブラックペッパークラブ」は、カニの旨みが"じゅわっ"と広がるスープに、黒胡椒の刺激をきかせることで、後を引く味わいに仕上げたとのことです。



仕上げに別添えの「バターフレーバードオイル」を加えれば、バターの豊かな風味が広がり、クセになるおいしさだといいます。

麺はつるみのあるしなやかな麺。具材にはカニカマ（カニ風味かまぼこ）、たまご、ネギが使用されています。

8年前に食べた人も、初めての人も！

今回8年ぶりの登場ということでずいぶん久しぶりですが、調べてみたところ、確かに2018年の発売以降、国内で再発売された記録は確認できませんでした。



前回販売された時のことを覚えているでしょうか？ カニの旨みに黒胡椒の刺激、さらにバターの風味をきかせた、ちょっと珍しいカップヌードルです。



8年前の味を懐かしむ人も、初めて知った人も、この機会に試してみたくなりますね。



・発売日：2016年10月26日

（※文中の価格はすべて税込）