ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第70回
1万8900円でCore i5搭載ノートPC！ ドスパラ周年祭、中古PC・パーツ特価の第3弾
2026年10月13日 13時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
中古PC・パーツの週替わり特価、第3弾に更新
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。中古デスクトップPCや中古ノートPC、中古PCパーツを周年祭価格で販売しており、10月9日には週替わり特価が第3弾に更新された。
週替わり特価は10月30日まで毎週更新（全5回）。富士通やNECの中古PCに加え、Intel製CPUなども特価商品としてラインアップしている。
Core i5搭載のNEC製中古ノートPCが1万8900円
中古 NEC VersaPro タイプVB PC-VKM17BZG4
18,900円（中古）
おすすめは、NECの12.5型中古ノートPC「VersaPro タイプVB PC-VKM17BZG4」。価格は18,900円で、CPUにCore i5-8350U、8GBメモリ、256GB SSDを搭載する。OSにはWindows 11 Homeを採用している。
ディスプレーの解像度は1366×768で、無線LANやウェブカメラも搭載。光学ドライブや有線LANは備えていない。商品の状態は、使用に伴う傷が見られるCランク（並品）。保証期間は1ヵ月。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第69回
トピックスRTX 5060＋16GB搭載ノートPCが24万6270円。ドスパラ「アウトレットセール」
-
第68回
トピックスRTX 5070＋360mm水冷で39万9980円！ AMDトリプル受賞記念「GALLERIA」が登場
-
第67回
トピックスRTX 5080搭載「GALLERIA」が44万1080円！ 32GBメモリ化や水冷など4種類が半額
-
第66回
トピックス20万円切りでRTX 5060 Ti＋Ryzen 7！ ドスパラ34周年記念PCが19万6080円
-
第65回
トピックスRTX 5070搭載「GALLERIA」の32GBメモリ化が半額！ 水冷やWi-Fi追加など4種類がお得
-
第64回
トピックスRX 9070 XT＋Ryzen 7搭載PCが28万3900円！ ドスパラ34周年祭、中古PCの週替わり特価を更新
-
第63回
トピックスこれだけそろって21万1740円！ RTX 5060搭載PC＋モニター＋Logicool周辺機器のスターターセット
-
第62回
トピックスRTX 5060＋Ryzen AI 7搭載「GALLERIA」が17万5800円！ ドスパラ周年祭、中古PCも値下げ
-
第61回
トピックスRTX 5050＋Ryzen 7搭載PCが15万6080円！ メモリやHDDなど指定カスタマイズ最大半額
-
第60回
トピックスこれで17万1080円！ RTX 5060 Ti＋Ryzen 7搭載PCがドスパラ34周年の感謝価格
- この連載の一覧へ