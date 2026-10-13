1万8900円でCore i5搭載ノートPC！ ドスパラ周年祭、中古PC・パーツ特価の第3弾

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中古PC・パーツの週替わり特価、第3弾に更新

ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。中古デスクトップPCや中古ノートPC、中古PCパーツを周年祭価格で販売しており、10月9日には週替わり特価が第3弾に更新された。

週替わり特価は10月30日まで毎週更新（全5回）。富士通やNECの中古PCに加え、Intel製CPUなども特価商品としてラインアップしている。

Core i5搭載のNEC製中古ノートPCが1万8900円

中古 NEC VersaPro タイプVB PC-VKM17BZG4

18,900円（中古）

おすすめは、NECの12.5型中古ノートPC「VersaPro タイプVB PC-VKM17BZG4」。価格は18,900円で、CPUにCore i5-8350U、8GBメモリ、256GB SSDを搭載する。OSにはWindows 11 Homeを採用している。

ディスプレーの解像度は1366×768で、無線LANやウェブカメラも搭載。光学ドライブや有線LANは備えていない。商品の状態は、使用に伴う傷が見られるCランク（並品）。保証期間は1ヵ月。